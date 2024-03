Bình Dương: Hàng loạt dự án bất động sản chờ thẩm định giá

Hàng loạt dự án tại Bình Dương chờ thẩm định giá

Thời gian qua, hàng loạt dự án nhà ở tại Bình Dương vẫn chưa được thẩm định giá đất, dẫn tới việc chưa hoàn thành cơ sở pháp lý để mở bán dự án theo đúng quy định.

Trước vấn đề trên, Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương) vừa thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho hàng loạt dự án trên địa bàn tỉnh. Được biết, trong danh sách này có 1 số dự án đã nhiều lần tìm đơn vị tư vấn nhưng nay vẫn chưa được thẩm định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nhiều dự án tại Bình Dương chờ thẩm định giá đất. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, các dự án được công bố trong đợt này bao gồm: Chung cư Khu vườn trên mây A&T có tên thương mại là A&T Sky Garden tại phường Lái Thiêu, TP.Thuận An của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị A&T Bình Dương; dự án chung cư Tân An (Tecco Luxury) tại phường Thuận Giao và phường Hưng Định, TP.Thuận An của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam; dự án khu nhà ở Vương Bảo Long của chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long.

Ngoài ra còn có, dự án chung cư An Phú tại phường An Phú, TP.Thuận An của chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land; dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 tại phường Thuận Giao, TP.Thuận An của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Thiên Long; dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại phường Thuận Giao, TP.Thuận An của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú; dự án khu nhà ở Bình Minh của chủ đầu tư là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển địa ốc Bình Minh,...

Bên cạnh đó, các dự án khu nhà ở Phương Trường An 6 (đợt 1 + đợt 2) của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Trường An; dự án khu dân cư Cầu Đò của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi; dự án khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương của chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương, chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 7, 8, 9 và 10).

Tiếp theo, các dự án khu nhà ở Phương Toàn Phát của chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoa Toàn Phát; dự án khu nhà ở Quang Phúc 3 tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên của chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc cũng có mặt trong danh sách lần này.

Tổng cộng, có 26 dự án được mời gọi đơn vị tư vấn thẩm định giá đất.

Được biết, đây là lần thứ 3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đăng thông báo mời thầu lựa chọn đơn vị thẩm định giá đất để tính tiền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phí dịch vụ dự kiến xác định giá đất cho các dự án trên là hơn 3 tỷ đồng.

