Thủ tướng yêu cầu Bình Dương đơn giản hoá thủ tục pháp lý, ưu đãi lãi suất để người lao động mua NOXH

Phát triển NOXH là một chủ đề lớn trong quy hoạch, xây dựng đô thị

Ngày 19/3, trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm khu nhà ở xã hội (NOXH) Định Hòa (TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và dự lễ khánh khánh thành 2 nhà ở xã hội Định Hòa và động thổ xây dựng 20.000 căn hộ NOXH.



Đến thăm một hộ dân ở chung cư NOXH Định Hoà, Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khoẻ, công việc và cuộc sống của người lao động đang sinh sống tại đây.

Theo người đứng đầu Chính phủ, phát triển NOXH là một chủ đề lớn trong quy hoạch, xây dựng đô thị bởi nó giải quyết nhu cầu ở cho đa số người dân trong các thành phố, khu công nghiệp.

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tập trung. Hơn nữa, đại dịch Covid-19 xảy ra đã cho ta thấy việc bảo đảm NOXH cho công nhân, người lao động rất quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chinh đi thực tế tại chung cư NOXH Định Hòa (TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ảnh: Văn Dũng

Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2023, trong đó có các chính sách liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Thủ tướng Chính phủ cũng mới ban hành Chiến lược phát triển nhà ở quốc giai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các yêu cầu, định hướng mới về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đáp ứng nhu cầu với giá cả phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp; đồng thời, phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững.

Thủ tướng thăm hỏi các hộ gia đình đang sinh sống ở chung cư NOXH Định Hoà, hỏi thăm sức khoẻ, tình hình học tập của các cháu bé. Ảnh: Văn Dũng

Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm phát triển mô hình NOXH, chăm lo đời sống cho người lao động.

Mô hình NOXH đã được Bình Dương triển khai tốt từ 10 năm trước, điều này đã giúp hàng trăm nghìn công nhân lao động, người thu nhập thấp…có mái ấm an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, mô hình chung cư nhà ở an sinh xã hội do Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư và đưa vào sử dụng với giá ưu đãi từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/căn hộ (30m² sàn) kết hợp cho vay mua nhà đã thu hút hàng ngàn công nhân lao động, người thu nhập thấp mua ở và an tâm sinh sống, lao động.

Nối tiếp thành công của mô hình NOXH, hôm nay Bình Dương chính thức khánh thành 2 khu nhà ở xã hội Định Hòa và tiếp tục động thổ xây dựng thêm 20.000 căn ở giai đoạn tiếp theo tại các địa bàn như TP.Thuận An, Dĩ An, thành phố mới Bình Dương, TX. Bến Cát, huyện Bàu Bàng.

Thủ tướng bất ngờ gõ cửa thăm hỏi một gia đình ở chung cư NOXH Định Hoà, bé trai 2 tuổi con của một nữ công nhân được Thủ tướng bế trên tay. Ảnh: Văn Dũng

Cần hỗ trợ vay vốn từ 25-30 năm để người lao động mua NOXH

Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương cần đẩy mạnh các chương trình NOXH mới phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bám sát các nhu cầu về nơi ăn chốn ở của người lao động; hỗ trợ, khuyến khích, kêu gọi sự tham gia mạnh mẽ hơn của cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết khó khăn vướng mắc để các doanh nghiệp cùng tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương cần đơn giản hóa thủ tục pháp lý, đẩy nhanh các bước thực hiện, hỗ trợ vay vốn lâu dài (25-30 năm) đi theo đó là các ưu đãi về lãi suất cho người lao động mua được nhà ở xã hội. Tất cả vì mục tiêu chung là mang lại sự yên tâm an cư – lạc nghiệp cho người lao động.

Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương thực hiện nghi thức động thổ xây dựng 20.000 căn hộ NOXH. Ảnh: Văn Dũng

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sau 25 năm tái lập tỉnh Bình Dương, kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nhiều năm liền luôn tăng trưởng ổn định ở mức cao, cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ với tỷ lệ tương ứng công nghiệp – thương mại - dịch vụ luôn đạt gần 90%.

Với mục tiêu công nghiệp hóa, đô thị thị hóa phải đi đôi với ổn định an sinh xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các ngành, các cấp chú trọng quy hoạch các dự án về nhà ở an sinh xã hội.

Tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội; thực hiện chính sách xã hội hóa việc xây dựng nhà ở để bán và cho thuê đối với người có thu nhập thấp, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước về đầu tư nhà ở, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, giải quyết nhà ở cho các đối tượng chính sách, cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp.

Hưởng ứng chủ trương của tỉnh, Tổng Công ty Becamex đã xây dựng Đề án nhà ở xã hội Becamex với quy mô gồm 64.707 căn hộ chung cư trên diện tích đất hiện có của Tổng công ty. Tính tới năm 2021, đã xây dựng được gần 48.000 căn, tương đương 1,5 triệu m2 sàn xây dựng (đạt 74% kế hoạch của giai đoạn 1 và cung cấp chỗ ở cho trên 180.000 cư dân)

Ở giai đoạn 2, đề án NOXH được mở rộng trên quỹ đất 248 ha với trên 118 nghìn căn có tổng số 4,78 triệu m2 sàn xây dựng. Giải quyết chỗ ở cho trên 320.000 người.

Sự thành công của dự án ở giai đoạn 1, không những đáp ứng được yêu cầu bức xúc của những người dân có thu nhập thấp, mà còn góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, được nhiều người dân đồng tình ủng hộ.