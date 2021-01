Bình Lãnh (Quảng Nam): Làng quê khởi sắc nhờ nông thôn mới

Sức sống mới

Ông Trương Kim Đông, Bí thư Đảng ủy xã Bình Lãnh cho biết, trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Lãnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm vượt khó để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hạ tầng được đầu tư đã tạo nên sức sống mới cho Bình Lãnh hôm nay.

Trong 5 năm qua, điểm sáng đáng chú ý là cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn cho Bình Lãnh. Đến nay, đường trục xã, liên xã đã nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn được 7.4 km; Đường trục thôn, xóm được cứng hóa, bê tông hóa đạt chuẩn 17.64km; Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện 3,2km.



Toàn xã có 3 trường gồm: Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Trường mẫu giáo công lập Bình Lãnh. Cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Ngoài giao thông, trường học thì các công trình phục vụ dân sinh khác được địa phương quan tâm đầu tư như: Nhà văn hóa, khu thể thao, chợ, trạm y tế,... tất cả tạo nên sức sống mới cho quê hương Bình Lãnh hôm nay.

Trường học được quan tâm đầu tư.

Lĩnh vực kinh tế những năm qua tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế duy trì theo tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2020 ước đạt 164 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,54%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản là 4,13%, công nghiệp - xây dựng là 14,32%, thương mại - dịch vụ là 7,44%.



Trạm y tế xã Bình Lãnh nơi khám bệnh ban đầu cho người dân.

Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp- xây dựng, dịch vụ. Cơ cấu kinh tế nông lâm thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tương ứng 40,08% - 22,78% - 37,13%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/người/năm.



Tính đến cuối năm 2020, Bình Lãnh đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), còn 9 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm.

Kinh tế khởi sắc

Ông Nguyễn Tấn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bình Lãnh cho biết, những năm qua kinh tế Bình Lãnh tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Nguyễn Tấn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bình Lãnh.

Về sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản được chú trọng, giá trị được nâng lên. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 ước đạt 95,278 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 19,05%.



Ngành trồng trọt được tập trung chỉ đạo, đảm bảo diện tích gieo trồng theo kế hoạch, nhờ từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như cơ giới hóa nông nghiệp, áp dụng giống mới và tích cực phòng trừ sâu bệnh nên năng suất, sản lượng ổn định. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt hàng năm bình quân đạt 4.458,8 tấn.

Diện tích sản xuất cây rau, đậu các loại được mở rộng, cụ thể từ 05 ha năm 2015 ước đến năm 2019 tăng lên 08 ha. Việc mở rộng diện tích cây đậu phụng, rau đậu các loại đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Trụ sở UBND xã Bình Lãnh.

Toàn xã có 1.043,09 ha rừng, (trong đó, rừng phòng hộ 397,6ha, rừng sản xuất 645,48ha). Hiện nay đã có 61,6 ha cao su đại điền và tiểu điền do Công ty Cao su Quảng Nam và nhân dân trồng trên đất vườn, khu vực Núi Gai.



Địa phương cũng đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như: Mô hình nuôi bồ câu của chị Lê Thị Cẩm ở thôn Bắc Bình Sơn, mô hình nuôi gà của anh Dương Tấn Lợi ở thôn Sơn Cẩm Nga, mô hình làm nghệ viên mật ong của chị Đặng Thị Tố Nga ở thôn Hiền Lộc…

Hoạt động công nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu là các ngành nghề như cơ khí, gò hàn, cưa xẻ gỗ, xây dựng dân dụng, thu mua gỗ keo lá tràm, lò gạch Tuylnen,…. Hiện nay đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để xây dựng trạm xăng dầu đi vào hoạt động trong năm 2020.