Điểm sáng mô hình “3 an toàn”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Nam Định

Hội Nông dân, Công an tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức tuyên truyền cho hơn 57.000 lượt nông dân

Ông Nguyễn Hùng Mạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định cho biết: Hội Nông dân tỉnh Nam Định có trên 305.000 hội viên nông dân sinh hoạt ở 209 cơ sở hội, 2.018 chi Hội.

Trước tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn nông thôn tiềm ẩn phức tạp, Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2019 đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỡ tại gia đình, cộng đồng dân cư và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hoạt động sáng tạo, mô hình hiệu quả.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn với các phong trào, cuộc vận động khác như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)". Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính thăm mô hình vườn kiểu mẫu của nông dân xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Đến nay đã xây dựng được 7 mô hình điểm "3 an toàn" về an ninh trật tự gắn với phong trào xây dựng thôn xóm "Không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội". Điển hình là mô hình tại các xã Xuân Tiến (Xuân Trường), Hải Bắc (Hải Hậu), Trực Hùng (Trực Ninh).

Đối với các xã, thị trấn xây dựng mô hình điểm "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn", "Nông dân tự quản về ANTT" đều phấn đấu tổ chức cho 100% hộ gia đình nông dân thực hiện phong trào và được các hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Phối hợp tổ chức hơn 600 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho hơn 57.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; phát hành tờ rơi tại các cơ sở thôn, xóm. Biên soạn và tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đăng ký xây dựng "Khu dân cư 5 không", thực hiện nội dung gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn văn hóa do Trung ương Hội Nông dân phát động.

Đáng chú ý, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã vận động cán bộ, hội viên nông dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, tham gia giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự nhất là công tác hòa giải trong nội bộ dân cư, không để phức tạp kéo dài ở địa bàn cơ sở.

Công an tỉnh Nam Định và Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân ở 19 xã tuyến biển hưởng ứng tích cực phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, tham gia sinh hoạt ở các tổ tự quản an ninh trật tự, khu vực cửa sông bến đậu, đầm bãi; vừa sản xuất vừa bảo vệ tài sản, ngư trường, ngư cụ.

Đến nay, có 31 mô hình về "tổ tàu thuyền, bến bãi, nuôi trồng thủy sản an toàn" với 1.634 thành viên. Ngoài ra, hai ngành còn phối hợp tổ chức hơn 100 hội nghị tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai… cho trên 10.400 lượt cán bộ, hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nam Định, Hội Nông dân tỉnh phối hợp xây dựng các mô hình, câu lạc bộ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 41 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 2.305 thành viên tham gia. Trong 5 năm qua, Hội trực tiếp giải quyết 25 vụ, hòa giải 1.661 vụ khiếu nại, tố cáo; phối hợp tham gia giải quyết hơn 200 vụ, hòa giải 2.492 vụ khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn với các phong trào, cuộc vận động khác như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"... Đến nay, toàn tỉnh có 197/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 32/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã chủ động phối hợp với Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2021; nhất là thực hiện tốt phong trào "3 không, 3 có, 3 giảm" với phương châm "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

45 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, quản lý đối tượng

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp vận động cán bộ, hội viên nông dân và quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tích cực phát hiện, cung cấp qua 226 hòm thư tố giác, điện thoại đường dây nóng cho lực lượng Công an hơn 5.000 tin báo, tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ trên 90% vụ việc về an ninh trật tự; triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp, tội phạm hình sự được kiềm chế, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", trật tự, an toàn xã hội chuyển biến tích cực.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nam Định và Công an tỉnh đã duy trì thực hiện 45 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, quản lý đối tượng. Phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào cách mạng, các cuộc vận động khác ở địa bàn cơ sở...

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Công an tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các tổ chức quần chúng làm an ninh trật tự ở cơ sở; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, sâu rộng, hiệu quả tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia nhất là hội viên nông dân.