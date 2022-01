Bộ GTVT không có thẩm quyền tách luật Giao thông đường bộ thành 2 luật

Tách luật Giao thông đường bộ còn nhiều ý kiến khác nhau

Bộ GTVT vừa báo cáo Chính phủ về dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi và việc tách luật trên thành Luật GTĐB và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn (TTAT) GTĐB vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.



Thực tế, việc tách 2 luật này đã được Bộ GTVT xin ý kiến các Ban Đảng, các Ủy ban của Quốc hội và các Bộ, ngành kèm văn bản giải trình một số ý kiến của đại biểu (ĐB) QH tại kỳ họp thứ 10 QH khóa XIV.

Bộ GTVT nhận thấy có ý kiến đồng thuận với việc tách luật, nhưng cũng có ý kiến chưa đồng thuận, có ý kiến đề nghị rà soát và nghiên cứu kỹ để bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh cục bộ khép kín, độc quyền...

Lực lượng CSGT kiểm soát, phân luồng giao thông trên đường phố TP.Hà Nội. Ảnh: Viết Niệm

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương tán thành việc tách các nội dung về bảo đảm TTATGTĐB ra khỏi Luật GTĐB. Riêng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đề nghị Bộ GTVT báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những nội dung liên quan đến dự luật.

Tuy nhiên, Ban Kinh tế Trung ương không đưa ra quan điểm có nên tách luật không nhưng đề nghị cơ quan soạn thảo thận trọng, vì hai dự án luật này có mối liên hệ mật thiết với nhau.

"Do vậy, khi xây dựng luật cần phải được xem xét, đánh giá đầy đủ mối quan hệ giữa các nội dung và tránh chồng chéo, xung đột và trái ngược nhau", Bộ GTVT cho hay.

Bộ GTVT không có thẩm quyền tách luật

Cũng theo Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Trung ương lại đưa ra ý kiến thẳng thắn hơn là không nên tách Luật GTĐB 2008 vì không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, bao trùm mục tiêu và phạm vi của luật. Vì vây, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị bổ sung nội dung quy tắc GTĐB và người điều khiển phương tiện giao thông vào Luật GTĐB.

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật cho rằng, tại kỳ họp thứ 10 QH khóa XIV, đa số ý kiến ĐBQH không tán thành phương án chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Các phương tiện lưu thông trên đường phố TP.Hà Nội sau khi hết giãn sách xã hội. Ảnh: Viết Niệm

"Tuy nhiên, dự thảo luật không điều chỉnh nội dung này, tức là chưa tiếp thu theo ý kiến của đa số ĐBQH. "Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ lưỡng tác động và giúp Chính phủ tiếp tục làm rõ, giải trình thuyết phục hơn về nội dung này để báo cáo QH…" - Ủy ban Pháp luật nêu quan điểm.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng cho biết, có một số ý kiến đề nghị gộp hai mảng nội dung do Bộ GTVT và Bộ Công an đang dự thảo thành một luật chung. Trong đó, chia nội dung thành hai phần rõ ràng như hai bộ đang chuẩn bị thì dễ được QH đồng thuận hơn. Khi gộp vào việc theo dõi, thực hiện của các lực lượng chức năng và người tham gia giao thông cũng sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn...

Bộ GTVT cho rằng quyết định thực hiện xây dựng một luật hay hai luật không phải thẩm quyền ở Bộ GTVT mà thuộc về sự phân công của Chính phủ.



Bộ GTVT với vai trò là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan tham mưu trình để xây dựng luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Về việc chuyển đào tạo sát hạch lái xe sang cho Bộ Công an, Bộ GTVT thừa nhận quá trình lấy ý kiến có nhiều quan điểm khác nhau nhưng không nói rõ quan điểm công việc này nên giao cho cơ quan nào.