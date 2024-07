Vẻ gợi cảm, quyến rũ ở tuổi 62 của nữ diễn viên phim "Mai"

Nghệ sĩ Hồng Đào là nữ nghệ sĩ kịch thuộc thế hệ vàng vào thập niên 90, từng góp mặt trong hai bộ phim gây sốt của Việt Nam và Mỹ. Hiện tại, chị đang có cuộc sống như mơ tại Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nghệ sĩ Hồng Đào ở tuổi 62. Ảnh: FBNV

Không chỉ có sự nghiệp thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả "ghen tị" vì vẻ ngoài ngày một trẻ trung, tràn đầy năng lượng tích cực dù đã bước qua ngưỡng tuổi 60.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim Mai vừa tung loạt ảnh vừa sang trọng, vừa quyến rũ khiến nhiều khán giả trầm trồ. Diện bộ váy dáng dài, Hồng Đào thể hiện vẻ đẹp ngày càng mặn mà, cuốn hút và đặc biệt khoe trọn đường cong quyến rũ ở tuổi 62.

Nghệ sĩ Hồng Đào khoe đường cong quyến rũ. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về bộ ảnh đặc biệt này, nữ nghệ sĩ hài hước kể lại chuyện hậu trường lúc chụp ảnh: “Stylist chỉ cho chụp quanh một cái bàn nhưng “phải làm sao thấy được đường cong gợi cảm nha cô”. Mình đáp: ”Giờ chỉ còn đường thẳng thôi, còn cong thì cứ sử dụng “khoa chỉnh hình chỉnh ảnh” đi con!”. Hình xong, mình hỏi: ”Con có chỉnh nhiều không?”. Thằng bé trả lời yếu ớt: ”Dạ không…”. Vậy là biết nó sửa cỡ nào”.

Bên dưới hình ảnh nữ diễn viên đăng tải, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của nghệ sĩ Hồng Đào và cho rằng chị vẫn trẻ đẹp, thu hút: “Có đường cong nhé cô ơi”, “Đẹp huyền bí lắm nhé chị, chờ tiếp bộ ảnh khoe đường cong nữa”, “Ôi, cong vút, trẻ quá nhé chị Đào ơi”, "Trời ơi, kín hay hở gì chị cũng làm dân tình nhốn nháo, khó thở và xỉu.... vì đẹp", "Quý phái huyền bí và đầy bí ẩn"...

Nghệ sĩ Hồng Đào có sự nghiệp rực rỡ sau khi ly hôn. Ảnh: FBNV

Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống bằng cách tham gia các dự án phim ảnh. Chị ghi dấu ấn với khán giả bởi diễn xuất tự tin cùng sự trẻ trung, hết mình trên các chương trình truyền hình.

Năm 2021, nghệ sĩ Hồng Đào tham gia web-drama Trừ yêu đại sư huynh do Hoài Tâm đạo diễn và thủ vai chính. Tháng 11/2022, nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện ở show diễn The best of Như Quỳnh tại TP. HCM. Năm 2023, nữ nghệ sĩ tiếp tục đóng vai khách mời trong series ăn khách của Netflix có tên Beef cùng với Steven Yeun và Ali Wong. Trong bảng xếp hạng phim trực tuyến được xem nhiều do Nielsen công bố, phim Beef đạt gần 1 tỷ phút xem, theo The Hollywood Reporter.

Nghệ sĩ Hồng Đào đẹp đằm thắm sau biến cố. Ảnh: FBNV

Năm 2023, nghệ sĩ Hồng Đào tham gia bộ phim điện ảnh thứ ba của Trấn Thành - Mai với vai diễn bà Đào. Năm 2024, chị là giám khảo cho gameshow đầu tiên tại hải ngoại The Next Comedians do Hoài Tâm sản xuất.

Nghệ sĩ Hồng Đào ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Chị cho biết, lý do đơn giản khiến mình giữ được sự tươi trẻ ở thời điểm này là do cách sống “xem nhẹ” chuyện buồn, không thích giận hờn, ganh đua, toan tính như trước. Chị hài lòng, vui vẻ và đón nhận cuộc sống với suy nghĩ tích cực.

Nghệ sĩ Hồng Đào đang sống tại Mỹ với các con. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, nghệ sĩ Hồng Đào dành phần lớn thời gian bên cạnh hai con. Chị từng cho hay, các ái nữ đều sống tự lập, tự kiếm tiền từ sớm và có lối sống đơn giản. Dù có bố mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng 2 con đều chọn hướng đi khác, không nối nghiệp bố mẹ.

Sau nhiều năm làm nghề, nghệ sĩ Hồng Đào sở hữu cơ ngơi tại Mỹ là căn biệt thự rộng rãi, đầy đủ tiện nghi ở bang California (Mỹ). Diễn viên Thưa mẹ con đi dành nhiều thời gian chăm chút cho không gian sống khi trồng nhiều loại hoa, cây xanh thoáng mát.