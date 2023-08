Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi tin tức về giá lúa gạo là nỗi thấp thỏm, niềm vui của những người làm nên hạt gạo

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 15/8. Ảnh: QH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chiều nay.

Trước khi trả lời chất vấn, tôi liên tục nhận được thông tin nóng về thị trường lúa gạo

Mở đầu phần chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, trong nhiều nhóm vấn đề quan trọng về tổng thể kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, "nông nghiệp, nông dân, nông thôn" được chọn lựa đưa vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội. Phiên chất vấn hôm nay không chỉ dừng lại ở câu hỏi và trả lời, chất vấn và giải trình, mà là trách nhiệm và động lực để Bộ NNPTNT lắng nghe, ghi nhận, phát hiện thêm những vấn đề đã tồn tại tử lâu, và cả những vấn đề mới phát sinh tử thực tiễn.

Đơn cử, nội dung về bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo, các bản tin, bài viết, ghi nhận... được cập nhật hàng giờ, hàng ngày trên các kênh báo chí, truyền thống, hay qua phản ánh cụ thể, trao đổi chi tiết từ các vị đại biểu Quốc hội, các địa phương, đại diện doanh nghiệp, bả con nông dân... trực tiếp gửi đến Bộ NNPTNT, cũng như chuyển đến bộ trưởng.

Giá lúa gạo đang nóng, những tin tức, bài bảo... về lúa gạo lại càng nóng hơn. Buổi sáng, giá lúa gạo vẫn đang đà tăng, thì đến buổi chiều khi bước vào phần trả lời chất vấn tại đây, tôi lại nhận được thông tin về các nhà xuất khẩu của Ấn Độ dự đoán Chính phủ sớm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo .

Bộ trưởng Bộ NNPTNT hiểu rằng các nội dung này không chỉ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, mà mỗi tin tức về giá cả, tin tức về giá lúa gạo là nỗi thấp thỏm, lo âu, niềm vui, sự phấn khởi của người dân làm nên hạt lúa gạo.

Nông nghiệp luôn là trụ đỡ trong bối cảnh kinh tế khó khăn và ngành nông nghiệp đã, đang và sẽ đối mặt với ba chữ “biến”: Biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển với xu thế tiêu dùng của thế giới theo hướng xanh, bền vững.

Do đó, từ các thực tiễn này, ngành NNPTNT vẫn kiên trì thực hiện chiến lược tổng thể trong dài hạn, vừa linh hoạt xử lý tình huống, quản trị đồng bộ trong ngắn hạn.

Người dân ĐBSLCL thu hoạch, bán lúa cho thương lái với giá cao. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhiệm vụ số một là đảm bảo an ninh lương thực

Chất vấn Bộ trưởng Bộ NNPTNT, đại biểu Lê Thị Song An, đoàn Long An đề nghị Bộ NNPTNT cho biết giải pháp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong tình hình giá lúa gạo tăng cao. Bà An cũng mong muốn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói rõ giải pháp vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa nâng cao giá trị xuất khẩu, đảm bảo cuộc sống.

Trả lời đại biểu đoàn Long An, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho hay: Bộ NNPTNT đã sớm có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng cũng đã có công điện chỉ đạo khi nảy sinh vấn đề mất an ninh lương thực, hoặc khi một số quốc gia cấm xuất khẩu gạo làm nảy sinh cơ hội, thời cơ cho chúng ta.

Bộ trưởng đề nghị các bên liên quan cần có thái độ bình tĩnh, vì mọi vấn đề đều có thể phát sinh mặt trái nếu không quản lý tốt, nếu chỉ phân tích một khía cạnh, một phía, thì sẽ không có được cái nhìn toàn diện.

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT, hiện ngày nào ở ĐBSCL cũng xuống giống, vì ĐBSCL xuống giống theo con nước. Nếu không có biến động theo con nước, thì Việt Nam sẽ không gặp vấn đề gì trong việc xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo.

Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 20% diện tích lúa ĐBSCL nằm trong liên kết và vẫn còn tới 80% diện tích ngoài liên kết. Ngoài vấn đề này, Bộ trưởng chia sẻ, rằng giá nông sản nói chung, trong đó có giá lúa, chịu quy luật cung cầu. Ngoài ra, tại Việt Nam giá lúa gạo còn chịu nhiều vấn đề khác như vấn đề về đặt cọc, câu chuyện thỏa thuận, mua bán, mùa vụ…

Trước thời cơ như hiện tại, Bộ trưởng kêu gọi các bên phải tôn trọng nhau, phải chia sẻ thời cơ, làm sao để mùa sau mọi người còn có thể mua bán, thỏa thuận, làm ăn với nhau. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Thủ tướng và Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ. Nhiệm vụ số một là đảm bảo an ninh, thứ hai mới là đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Việc xuất khẩu gạo, theo Bộ trưởng, như một cam kết của Việt Nam với lương thực thế giới.

Trả lời thắc mắc của đại biểu Tạ Minh Tâm, đoàn Tiền Giang về công tác thông tin, dự báo tình hình nông sản và công tác quy hoạch để đảm bảo sản xuất, quy chuẩn xuất khẩu trong thời gian qua; trách nhiệm của Bộ NNPTNT và Bộ Công thương để nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản Việt?

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước 3 “biến” lớn: biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng. Trong điều kiện thế giới thay đổi hàng ngày, hàng giờ, những xung đột, những chính sách của các nước thay đổi liên tục, công tác dự báo khó có thể cầu toàn, mà cần có sự linh hoạt ngắn hạn.