Các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước cần gấp rút giám sát chặt bảo vệ an ninh mạng, tăng cường đầu tư công nghệ

Thời gian qua, tình hình an ninh mạng trong nước diễn ra hết sức phức tạp. Đã phát hiện không ít những vụ tấn công mạng. Nổi lên gần đây là hoạt động của các nhóm tin tặc tấn công vào doanh nghiệp, tập đoàn Nhà nước, khối tư nhân để chiếm đoạt thông tin dữ liệu, mã hoá dữ liệu, gây ngừng trệ hoạt động, điển hình tại các đơn vị thuộc ngành tài chính, ngân hàng, điện lực... gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Giám sát chặt bảo vệ an ninh mạng, tăng cường đầu tư công nghệ.

Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia nêu rõ, nguyên nhân đến từ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng còn hạn chế, khả năng xử lý trước sự cố còn thấp, hệ thống công nghệ thông tin chưa đồng bộ, không được rà soát, giám sát, kiểm tra thường xuyên, đầu tư nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước rà soát và triển khai 7 nội dung về bảo vệ an ninh mạng.

Trong đó, quán triệt, thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân... Cụ thể hoá trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu, bảo vệ dữ liệu cá nhân; định kỳ, đột xuất kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu, xử lý nghiêm theo quy định các vụ việc gây mất an ninh mạng, lộ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Ngoài ra, cần tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với bảo vệ an ninh mạng. Tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về bảo vệ an ninh mạng. Đặc biệt phải thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo việc chấp hành, cũng như chủ động diễn tập, phòng chống tấn công mạng và ứng phó.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư về công nghệ, hệ thống kĩ thuật. Tập trung đầu tư phân bổ tài chính, nhân lực bảo vệ an ninh mạng. Các đơn vị có hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân tiến hành rà soát tổng thể, phân loại dữ liệu cá nhân, xác định trách nhiệm bảo vệ tương ứng với từng dữ liệu. Xử lý nghiêm các hành vi chuyển giao, mua bán dữ liệu trái phép.