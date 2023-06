Cải cách thủ tục hành chính ở Than Uyên của Lai Châu, dân giảm thời gian, nông thôn đang đổi mới

Clip: Cải cách hành chính, chuyển đổi số ở xã Mường Than, huyện Than Uyên của Lai Châu.

Than Uyên quyết giữ vững "tóp 1" về cải cách hành chính

Theo kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu năm 2021, huyện Than Uyên tiếp tục là địa phương xếp vị trí "tóp 1", trong đó có nhiều chỉ số thành phần đạt kết quả cao.

Đây chính là "trái ngọt" các cấp chính quyền huyện Than Uyên đạt được sau khi triển khai nhiều giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính công và cũng là động lực to lớn để cán bộ, công chức nói riêng và huyện Than Uyên nói chung phấn đấu hơn trong những năm tới.

Anh Vùi Văn Rin, công chức tư pháp hộ tịch UBND xã Mường Than (huyện Than Uyên, Lai Châu) không dấu nổi niềm vui cho biết: Trước đây khi chưa có bộ phận một cửa, một cửa liên thông, bà con tới giao dịch hay bị nhầm vì chưa có bảng niêm yết và chưa có phòng riêng.

Nay bà con tới giao dịch, thấy biển bộ phận một cửa, biết nơi nào xử lý thủ tục hành chính nên không còn nhầm nữa. Việc xử lý các thủ tục của chúng tôi nhanh gon hơn sau nhiều nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, bà con thấy thuận tiện nên cũng hài lòng hơn.

Cơ sở hạ tầng, mang lưới thông tin... ở xã Mường Than, huyện Than Uyên, Lai Châu được quan tâm nâng cấp đồng bộ, nhờ đó các giao dịch của người dân và chính quyền cũng được thông thuận và nhanh gọn hơn. Ảnh: Tuấn Hùng

Rót chén chè cho khách, anh Rin cho hay, các bản hướng dẫn được chúng tôi dán niêm yết công khai, rõ ràng và minh bạch nên thuận tiện cho bà con xem và thực hiện. Bên cạnh đó, xã đã huy động các nguồn lực nâng cấp máy vi tính, hệ thống mạng thông tin. Các dịch vụ công trực tuyến cũng được đẩy mạnh triển khai nên nhận được sự hài lòng và nhiệt tình hưởng ứng của bà con.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Than Uyên, nên tôi hiểu và đồng cảm với những trăn khó khăn, vướng mắc của đồng bào quê mình. Vì thế khi giải quyết công việc tôi luôn tận tình hướng dẫn để công việc của bà con được thông thuận", anh Rin hồ hởi cho biết

Qua câu chuyện với anh Rin, được biết, cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Than Uyên, thời gian qua nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, một mặt xã Mường Than chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức qua các lớp tập huấn của các ngành, các cấp.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh phong trào xây dựng cung cách giao dịch, thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức. Nhờ đó tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức đến giao dịch, tránh phiền hà, mất thời gian đi lại nhiều lần.

Sau khi bảng niêm yết các thủ tục hành chính của xã Mường Than, huyện Than Uyên, Lai Châu được dán công khai, người dân đến giao dịch đã không còn lúng túng, chính quyền cũng hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Tuấn Hùng

Hàng tháng, hàng quý, xã Mường Than đều tổ chức rút kinh nghiệm để kịp thời uốn nắn và khắc phục những thiếu sót tồn tại ở bộ phận một cửa, một cửa liên thông, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền xã.

Than Uyên đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

Những tiện ích từ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số mang lại giúp chính quyền các cấp ở Than Uyên hoạt động hiệu quả hơn, người dân phản hồi tích cực và hài lòng… Kết quả ấy chính là động lực để huyện Than Uyên tiếp tục tìm nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính.

Thực tế cho thấy, ngay sau khi nhận thấy những tiện ích của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số mang lại, huyện Than Uyên đã luôn gắn nội dung nhiệm vụ này trong các phong trào thi đua ở địa phương.

Ngoài tinh giản các thủ tục hành chính, niêm yết bảng thủ tục hành chính, các cấp chính quyền huyện Than Uyên ở Lai Châu còn chú trọng nâng cao trình độ, thái độ ứng xử trong khi thực hiện nhiệm vụ, qua đó giúp người dân thuận lợi đến giao dịch và nhận được phản hồi tích cực từ bà con. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong đó, huyện tập trung nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đạo đức công vụ... qua đó góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, củng cố niềm tin, mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phùng Thanh Trang, Phó phòng Nội vụ huyện Than Uyên, Lai Châu cho hay: Thời gian qua với mục tiêu tiếp tục giữ vững top đầu về chỉ số cải cách hành chính, UBND huyện Than Uyên đã triển khai đầy đủ kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính tới các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

Trong quá trình thực hiện chúng tôi ưu tiên niêm yết, công khai đầy đủ kịp thời các bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh Lai Châu đã công bố, sửa đổi, thay thế mới và thường xuyên tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính ở cơ sở để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ được thông suốt. Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị định kỳ rà soát thủ tục hành chính.

Có thể thấy, so với trước đây, việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở các xã, thị trấn của huyện Than Uyên đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, không có hồ sơ tồn đọng.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, trong năm 2022 vừa qua, huyện Than Uyên đã tiếp nhận 12.122 hồ sơ, trong đó tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 99,9%.