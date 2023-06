Tham gia hội thi, có 4 đội đến từ các thôn An Định, An Lao và Thanh Kỳ (xã An Thanh) và đội của xã Quang Trung.



Đây là năm thứ 2, huyện Tứ Kỳ tổ chức hội thi nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp hữu cơ... Hội thi gặt lúa rươi hữu cơ vụ xuân được tổ chức lần thứ nhất vào năm 2022.

Theo quy định, mỗi đội tham gia bao gồm 10 thành viên. Nội dung, mỗi đội sẽ thi gặt thủ công 100 m2 lúa. Thời gian, mỗi đội sẽ thi gặt trong 15 phút.

Toàn cảnh hội thi gặp lúa rươi hữu cơ từ trên cao.

Bước vào thi, các đội đã triển khai đội hình gặt để đạt hiệu quả nhanh nhất. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong việc trồng, chăm sóc lúa rươi hữu cơ nên mỗi thành viên trong từng đội đều thuần thục việc gặt lúa. Không khí hội thi vô cùng khẩn trương, sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân.

Kết quả, giải nhất thuộc về đội thôn An Lao; giải nhì đội thôn An Định; đồng giải 3 đội thôn Thanh Kỳ (xã An Thanh) và đội xã Quang Trung.

Các đội thực hiện phần thi gặt lúa.

Đáng chú ý, đây là những địa phương của huyện Tứ Kỳ phát triển mạnh về cấy lúa hữu cơ kết hợp với khai thác rươi, cáy. Trong đó đặc biệt là xã An Thanh phát triển cây lúa hữu cơ kết hợp với khai thác rươi, cáy.

Xã An Thanh có vùng sản xuất nông nghiệp kết hợp với khai thác rươi, cáy với quy mô 137 ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Giá trị sản xuất lúa kết hợp khai thác rươi, cáy ước đạt 500 – 700 triệu đồng/ha.

Đội thôn An Lao (xã An Thanh) giành giải nhất hội thi. Ảnh: Nguyễn Việt.

"Việc huyện Tứ Kỳ tổ chức hội thi gặt lúa rươi hữu cơ nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu đến đông đảo doanh nghiệp và người tiêu dùng trong và ngoài nước về tiềm năng, sự đặc sắc của các sản phẩm nông nghiệp huyện Tứ Kỳ; quảng bá phương thức sản xuất nông nghiệp vị nhân sinh, đa tầng, đa giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cao, vì sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng. Đây cũng là dịp tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân", ông Đào Văn Soái, Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ chia sẻ.