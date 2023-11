Các nhà khảo cổ phát hiện ba mộ trẻ em và người trưởng thành, trong đó có mộ cải táng và mộ song táng, chôn theo tư thế nằm co bó gối ở độ sâu 50cm so với bề mặt. Cách chôn người tư thế nằm co bó gối là phương thức mai táng phổ biến của cư dân văn hóa Hòa Bình (cách nay 10.000-12.000 năm), từng được phát hiện trong nhiều di tích hang động ở Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên ghi nhận ở tỉnh Hà Nam.