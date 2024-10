Vô số cá chình to bự của Nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2024 Nguyễn Hữu Ánh, ngụ phường Tân Thành, TP.Cà Mau được thương lái vào tận ao nuôi thu mua với giá 500 nghìn đồng/kg. Chỉ với một ao nuôi có diện tích 1.000 m2, đã giúp cho gia đình ông Ánh đem về nguồn thu 500 triệu đồng vào hôm qua (24/10). Ảnh: An An