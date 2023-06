Cẩn trọng khi giao dịch bất động sản - Bài 3: Bí quyết để giúp nhà đầu tư an tâm

Dự án đủ điều kiện pháp lý là "phao" cứu sinh thị trường

Nhiều năm nay, thị trường bất động sản luôn là một trong những kênh đầu tư thu hút nhiều nguồn lực tài chính. Ở thời kỳ nào, bất động sản nhà đất cũng sẽ giúp cho thị trường và một số ngành nghề liên quan tăng trưởng. Nhưng thời gian qua, vấn đề liên quan đến pháp lý của hàng loạt các dự án đã khiến cho nhà đầu tư, người dân luôn cảm thấy lo ngại đi xuống tiền mua hoặc đầu tư bất động sản.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (HoREA) TP.HCM cho rằng, dù thị trường bất động sản hiện đang gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp uy tín vẫn có hướng đi riêng, chiến lược phát triển bền vững của mình. Trong đó, việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án là ưu tiên hàng đầu của một số đơn vị.

Nhiều dự án bất động sản đang được cơ quan chức năng xác nhận đủ pháp lý để bán cho khách hàng. Ảnh: Gia Linh

Cũng theo Chủ tịch HoREA, dự án đầy đủ pháp lý, được cấp sổ hồng, hoặc đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai sẽ là một trong những "lá bài" thúc đẩy niềm tin cho người mua nhà và góp phần cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Ông David Jacskon - Tổng Giám đốc Colliers Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh tâm lý thị trường đang bị dao động bởi các thông tin chính sách, thanh khoản thì bất động sản có pháp lý rõ ràng chính là điều kiện quan trọng hàng đầu chấn an tâm lý của người mua nhà lúc này.

Theo đánh giá của vị chuyên gia, giai đoạn vừa qua là khoảng thời gian khó khăn khi thanh khoản sụt giảm ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, vướng mắc pháp lý dự án vẫn chưa được tháo gỡ làm nghẽn nguồn cung sản phẩm, từ đó đẩy giá bất động sản tiếp tục leo thang. Vì thế, với những dự án đủ pháp lý đưa ra thị trường đang xem là giải pháp trấn an tâm lý của nhà đầu tư ở thời điểm này.

Được biết, nhiều dự án đầy đủ pháp lý đã được tung ra thị trường trong thời gian qua. Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai với gần 8.000 nhà ở, căn hộ.

Trong khi đó, tại tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng tỉnh này cho biết, cập nhật đến tháng 5/2023, trên địa bàn tỉnh này có 99 dự án của các chủ đầu đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đơn cử như, khu nhà ở xã hội Thạnh Tân (phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An), chung cư Him Lam Phú Đông (phường An Bình, TP.Dĩ An), chung cư Marina Tower (Vĩnh Phú, Thuận An), khu căn hộ Habitat (TP.Thuận An), chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường (TP.Thủ Dầu Một),…

Khẳng định vị thế chủ đầu tư và bảo vệ người mua

Ông Nguyễn Lập - nhà đầu tư bất động sản có thâm niên hơn 15 năm cho biết, nhiều năm qua, nguyên tắc đầu tiên trước khi xuống tiền mua dự án của mình đó là tìm hiểu về pháp lý dự án.

"Tôi không bao giờ chỉ nghe qua lời giới thiệu, vẽ vời của môi giới, sàn kinh doanh mà đã vội đặt bút kí hợp đồng. Mà tôi sẽ phải tìm hiểu kỹ càng các thông tin về dự án, chủ đầu tư, đơn vị xây dựng... để kiểm tra xem năng lực, khả năng tài chính, uy tín của họ trên thương trường.

Tính thanh khoản của các dự án có pháp lý đầy đủ vẫn khá tốt ở giai đoạn này, cả ở thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Pháp lý là một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm hàng đầu khi tìm hiểu dự án. Người mua đồng ý mức giá cao hơn, đổi lại sự an tâm và đảm bảo khi mua các căn hộ đã có sổ hồng", nhà đầu tư này cho hay.

Khách hàng, nhà đầu tư ưu tiên các dự án bất động sản hoàn thiện pháp lý. Ảnh: Gia Linh

Ông Phan Anh Tư (ngụ TP.Thủ Đức) chia sẻ, việc tìm và sở hữu cho mình một dự án nhà phố hay căn hộ chung cư có đầy đủ pháp lý sẽ giúp cho người mua tự tin hơn và tránh khỏi cảnh phải thấp thỏm chờ đợi chủ đầu tư có xây không, có làm không bao giờ mới có sổ hồng…

"Tôi cho rằng chậm mà chắc, cứ tìm những chủ đầu tư nào uy tín, đưa ra được pháp lý thì hãy mua. Tại thời điểm mà thị trường đứng, thanh khoản kém và ngân hàng siết vốn vay tín dụng, chỉ bảo lãnh cho những chủ đầu tư đầy đủ pháp lý, thì việc lựa chọn ăn chắc mặc bền là sáng suốt", ông Tư cho hay.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group chia sẻ, pháp lý dự án là một trong những kim chỉ nam mà đơn vị luôn hướng tới. Doanh nghiệp luôn mong muốn hoàn thành các thủ tục liên quan đến dự án để có thể đưa tới tay khách hàng một sản phẩm hoàn mỹ nhất. Cơ quan chức năng cũng cần phải tạo nhiều điều kiện thuận lợi, rút ngắn các thủ tục pháp lý, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp vì chính điều này cũng mang lợi ích đến cho người dân, người mua nhà.



Các chủ đầu tư có chiến lược phát triển bền vững, tuân thủ pháp lý dự án sẽ củng cố được niềm tin khách hàng. Ảnh: Gia Linh

Chia sẻ với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Giám đốc Kinh doanh Phú Đông Group cho biết, hiện nay thị trường bất động sản không còn cơ hội cho một số kiểu kinh doanh "ăn xổi ở thì" nữa. Mà hầu như tất cả các chủ đầu tư đều phải chậm lại, đi theo hướng bền chắc hơn, khẳng định thương hiệu của công ty bằng thực lực.

"Đưa ra ngoài một dự án phải đầy đủ pháp lý đây là một trong những nguyên nhân giúp cho doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình", bà Thảo nói.

"Ngoài ra, một chủ đầu tư tâm huyết với chính dự án của mình, làm chuẩn chỉnh pháp lý là tuân thủ quy định của pháp luật thì nhà đầu tư sẽ an tâm khi mua sản phẩm", bà Thảo thông tin.

Cũng theo Giám đốc Kinh doanh của Phú Đông Group, hiện nay trên thị trường rất nhiều chủ đầu tư đưa ra sản phẩm để mua bán. Người mua cần cân nhắc tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến dự án, tránh mua phải những dự án bên ngoài treo biển - bên trong rỗng ruột.