Thái Bình: Cảnh sát bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm ngay trước đêm Giao thừa

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh này về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hồi 19 giờ 20 phút ngày 28/01/2025, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Bùi Văn Duyến (sinh năm 2005) trú tại xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình Phạm Mạnh Hùng trực tiếp chỉ đạo, hỏi cung đối tượng Bùi Văn Duyến. Ảnh: CATB

Theo hồ sơ điều tra, Bùi Văn Duyến là đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi "Cố ý gây thương tích". Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Duyến đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi chỗ ở và lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; thậm chí, vượt biên sang Thái Lan nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ngay khi nắm được thông tin Duyến trở về Việt Nam vào tối ngày 28/01, Công an huyện Quỳnh Phụ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng liên quan lên kế hoạch truy bắt. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng thành công ngay trước đêm Giao thừa.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục triển khai công tác điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.