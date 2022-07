Cảnh sát đột kích tụ điểm đá gà, thu giữ gần 250 triệu đồng

Tại hiện trường, cơ quan công an bắt quả tang 35 đối tượng đang say sưa đá gà. Tang vật thu giữ hơn 240 triệu đồng, 35 điện thoại di động, 31 xe môtô, 4 con gà, 10 con dao... Trường gà này do Nguyễn Thanh Tú (SN 1981, ngụ ấp Thanh Hoà, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) cầm đầu và hoạt động kiểu “xã hội đen”.

35 người sát phạt đá gà với số tiền ăn thua hàng trăm triệu đồng.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, trường gà được tổ chức khoảng hai tuần. Để thu hút các đối tượng đến đánh bạc, Tú cùng “tay em” tên Phan Văn Lựa (SN 1982, ngụ ấp Thành Hùng, xã Thành Điền, huyện Châu Thành) rủ rê, lôi kéo các con bạc trên địa bàn đến tham gia. Để tạo lòng tin cho các con bạc, các đối tượng phân công người canh đường và chọn những địa điểm hẻo lánh tổ chức đánh bạc. Nếu con bạc thua không chịu trả tiền thì chúng sẽ dùng hung khí đe dọa.