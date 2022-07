Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tạm đình chỉ điều tra 2 hành vi “loạn luân” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan ANĐT (An ninh điều tra) tỉnh quyết định tạm đình chỉ điều tra về 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân đã xảy ra tại căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi tọa lạc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Căn nhà này được bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) đổi tên từ Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Về 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An cho biết: Hiện đang chờ một số kết quả về xét nghiệm, phân tích di truyền học từ cơ quan chuyên môn. Khi có kết quả, khẳng định đúng trong đơn tố giác trước đó, phù hợp chứng cứ thu thập quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ phục hồi điều tra.

Bị cáo Lê Tùng Vân trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai ngày 21/7 tại TAND huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Còn trong trường hợp không có căn cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan ANĐT quyết định đình chỉ điều tra. Như vậy hiện tại, Cơ quan điều tra tỉnh Long An tạm đình chỉ nội dung tố giác lừa đảo và loạn luân.

Ngày 21/7, HĐXX TAND huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi) mức án 5 năm tù; Các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng mức án 4 năm tù; Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù. Bị can Lê Thu Vân bị khởi tố ngày 10/5/2022 được cho là đồng phạm giúp sức tích cực và có trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với 6 bị án trên nhưng đã rời khỏi hộ nhà bà Cúc nên vụ án được tách riêng. Hiện, cơ quan Công an tỉnh Long An đang truy tìm Lê Thu Vân.

Trước đó, quá trình xác minh theo đơn tố giác nhiều người dân, tháng 1/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân và 3 người khác cùng sống tại Tịnh thất Bồng Lai về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Sau đó, vụ án này được chuyển về tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an khởi tố thêm 2 bị can cùng tội danh trên, sau đó kết thúc hồ sơ chuyển sang VKS tỉnh đề nghị truy tố.

Theo VKSND tỉnh Long An, kết luận điều tra của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự) tại Tịnh thất Bồng Lai đã có đến 7 bị can.

Cụ thể, Lê Thu Vân là bị can thứ 7 trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai và là mẹ của 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tách ra vụ án khác.

Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Theo hồ sơ, bị can Lê Thu Vân (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị khởi tố theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Lê Thu Vân bị khởi tố cùng ngày (10/5/2022) với Cao Thị Cúc.

Tại thời điểm bị khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai, không ai biết bị can đã đi đâu. Sau đó, Công an tỉnh Long An liên hệ với chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can ở TP.Cần Thơ thì được biết Lê Thu Vân đã rời khỏi địa phương từ năm 1990.

Từ lời khai của các bị can với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho thấy, bị can Lê Thu Vân đã cùng ông Lê Tùng Vân sau khi rời quê nhà An Giang vào năm 1990, lên sống tại 39C Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM.

Bị can Lê Thu Vân không có chồng nhưng có 3 người con là bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên. Cuối năm 2014, Lê Thu Vân cùng 3 người con và Lê Tùng Vân dọn từ TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc sống đến trước khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án khoảng vài ngày.

Hải Phòng: Bắt tạm giam cựu cán bộ công an để điều tra tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, trong thời gian qua, cơ quan công an nhận được đơn của anh N.S.Đ - trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng - tố cáo ông Nguyễn Khắc Cường - cán bộ Công an phường Bàng La, quận Đồ Sơn - có hành vi chiếm đoạt tài sản của công dân.

Ảnh minh hoạ.

Tài liệu điều tra, xác minh giải quyết tố giác về tội phạm có đủ căn cứ xác định Nguyễn Khắc Cường (sinh năm 1992, cư trú tại tổ 6 phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng; cán bộ Công an phường Bàng La, quận Đồ Sơn) đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là xe ô tô nhãn hiệu KIA BKS 15A-679.62 của anh N.S.Đ, dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự.



Ngày 25/7, Giám đốc Công an thành phố đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Khắc Cường. Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Cường về tội danh trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng và hàng loạt cán bộ bị bắt giam trong vụ án tại Cục Lãnh sự

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 25/7, theo thông tin từ Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Ngày 25/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố; ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 6 bị can, trong đó có 4 cán bộ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cáo buộc Nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể 4 cán bộ này là ông Trần Văn Dự, 61 tuổi, cựu Cục phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an; bà Nguyễn Mai Anh, 46 tuổi, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ; ông Ngô Quang Tuấn, 38 tuổi, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải; ông Vũ Sỹ Cường, 36 tuổi, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Từ trên xuống dưới, từ trái sang, các bị can: Nguyễn Mai Anh, Ngô Quang Tuấn, Bùi Huy Hoàng, Trần Văn Dự, Vũ Sỹ Cường, Nguyễn Tiến Mạnh. Ảnh: Bộ Công an



Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người khác gồm Bùi Huy Hoàng - cán bộ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế); Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury.

Ông Hoàng bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn ông Mạnh bị điều tra về tội "Đưa hối lộ".

Theo đó, đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ Đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự và các tỉnh, thành liên quan. Cho đến tối qua, Bộ Công an đã quyết định bổ sung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào vụ án này.

Trước đó, cuối tháng 1/2022, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự), ông Đỗ Hoàng Tùng (Phó Cục trưởng), ông Lê Tuấn Anh (Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự) và ông Lưu Tuấn Dũng (Phó phòng Bảo hộ công dân) về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 25/3, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Diệu Mơ (Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội "Đưa hối lộ". Đến ngày 14/4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế) và ông Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an).

Như vậy, tính tới thời điểm này, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam 16 bị can trong đó có 11 bị can bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", 4 bị can về tội "Đưa hối lộ" và 1 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

10 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ "chuyến bay giải cứu". Ảnh: Bộ Công an

Tại cuộc họp báo chiều 30/6, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

"Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra, việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần phải chờ kết luận điều tra" - đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nói.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/6, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong thời gian đại dịch vừa qua. Mỗi chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận có thể lên đến vài tỷ đồng.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Vụ nhập lậu 1.300 container máy móc cũ: Bắt thêm một cán bộ công an và đồng phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Đông - nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM và Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn để điều tra về tội buôn lậu.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều và Phạm Toàn.

Võ Văn Đông (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ cán bộ chống buôn lậu đi buôn lậu ở TP.HCM. Ảnh: Minh họa

Các bị can trên có liên quan đến vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) và đồng phạm thực hiện mà cơ quan điều tra đã khởi tố trước đó.

Theo hồ sơ, từ tháng 8/2019 đến nay, Hoàng Duy Tiến và đồng phạm đã thành lập 47 công ty, sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty để nhập khẩu gần 1.300 container hàng máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài, với trị giá tính thuế là gần 200 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Võ Văn Đông, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn là các chủ hàng đã thuê Tiến nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về bán, kiếm lời.

Tiến thỏa thuận với một số chủ cửa hàng kinh doanh máy móc cũ, thông qua doanh nghiệp do Tiến thành lập để nhập máy móc đã qua sử dụng ở nước ngoài về tiêu thụ trong nước, bằng cách kê khai gian dối là thiết bị nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất.

Cụ thể, khi chủ hàng có nguồn thiết bị, máy móc cũ ở nước ngoài thì gửi danh sách hàng cho Tiến, Tiến chỉ đạo các nhân viên của mình làm hồ sơ nhập khẩu, lấy đơn vị nhập khẩu là các công ty do Tiến lập ra với chi phí nhập mỗi container dao động từ 60 - 90 triệu đồng, sau đó các chủ hàng sẽ thanh toán tiền công cho Tiến.

Quá trình thực hiện hành vi trên, Tiến đã chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều công ty khác nhau để đứng tên pháp nhân nhập khẩu các container hàng và phân công công việc cụ thể cho các nhân viên để làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu các container này.

Sẽ xử lý những ai “bình luận xúc phạm” trong vụ chém người tại trụ sở ủy ban

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, clip bị can Tạ Quang Minh (SN 1989, ở huyện Sơn Dương) đuổi, chém một số cán bộ trong UBND thị trấn Sơn Dương được "lan truyền nhanh trên mạng, đặc biệt là Facebook".

Tạ Quang Minh cầm dao đuổi, chém công an vào chiều 20/7.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang rà soát và ghi nhận nhiều tài khoản Facebook có những "bình luận trái chiều, có dấu hiệu xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với chủ các tài khoản, yêu cầu gỡ bỏ các bình luận trái chiều nói trên và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo: Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Trước đó, chiều 20/7, Tạ Quang Minh đến UBND thị trấn Sơn Dương nói chuyện về tiền công làm cổng chào nhưng sau đó chửi bới Chủ tịch UBND. Anh ta cầm dao chém vị này bị thương và sau đó chống đối, đuổi chém một số cán bộ công an.

Hai hôm sau, Công an huyện Sơn Dương ra quyết định khởi tố Minh về tội "Cố ý gây thương tích". Một nam thanh niên quay lại clip sự việc, đăng lên Facebook cũng bị "lập hồ sơ xử lý" vì tung tin không đúng sự thật.