Cay cú vì bị cô gái từ chối không yêu, nam nghi phạm đâm chết "tình địch"

Thông tin từ PLO: Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, tạm trú TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Thành. Nguồn: PLO

Theo thông tin ban đầu vụ dùng dao đâm chết "tình địch" từ Dân Trí, trước đây Thành theo đuổi chị N. nhưng không được cô gái này đón nhận. Gần đây, Thành biết N. quen với anh Phạm Minh T. (32 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Tối muộn 17/4, cả 3 người họ cùng nhóm bạn đến quán ăn ở TP.Long Xuyên uống bia.

Trong lúc nhậu, Thành nhớ lại việc xưa, rồi xảy ra mâu thuẫn với anh T. và chị N. nên mọi người ra về. Vừa đi Thành vừa nói với anh T.: "Mày thích tao với mày tay đôi".

Anh T. nghe vậy liền quay lại. Trong lúc xô xát, Thành dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng ngực anh T.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Nguồn: PLO

Sáng 18/4, anh T. tử vong tại bệnh viện. Thành sau khi gây án đã đến Công an phường Mỹ Phước trình diện.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.