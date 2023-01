Bắn dầu là một trong những nỗi khiếp sợ của các chị em. Việc dầu bắn xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu là do thực phẩm vẫn còn dính nước lạnh, khi tiếp xúc với dầu nóng sẽ xuất hiện tình trạng dầu bắn khắp nơi, vừa ảnh hưởng tới món ăn lại đe dọa tới sự an toàn của các đầu bếp.



Vì sao khi chiên rán lại bị bắn dầu?

Theo các chuyên gia, nhiệt độ sôi của nước và dầu ăn có sự chênh lệch rõ nét. Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C, trong khi đó dầu ăn là 250 - 300 độ C. Đây là lý do vì sao thức ăn khi luộc chỉ mềm nhừ, trong khi đồ ăn chiên rán lại có thể khô, giòn thậm chí là cháy khét.

Khi chúng ta nấu ăn, dầu trong chảo thường được đun nóng khoảng 70 - 80%. Ước tính, nhiệt độ của dầu ăn sẽ khoảng 200 độ. Cùng lúc đó, trên bề mặt thực phẩm, bát đĩa vẫn còn rất nhiều nước.

Khi nước lạnh gặp nhiệt độ cao gấp đôi nhiệt độ sôi của nó sẽ xuất hiện tình trạng bốc hơi. Hơi nước giãn nở sẽ đẩy phần còn lại của giọt nước lên và tạo ra tiếng nổ.

Làm thế nào để chiên rán không bị bắn dầu?

Để ngăn chặn tình trạng bắn dầu khi chiên rán, xào, người ta luôn giữ cho thực phẩm khô ráo. Thông thường, đầu bếp sẽ để cho thực phẩm khô tự nhiên hoặc dùng khăn giấy thấm khô trên bề mặt, từ đó hạn chế nước đọng lại gây ra tình trạng bắn dầu trong quá trình chế biến.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng trên, bạn cũng có thể sử dụng muối hoặc các nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp như muối, gừng, chanh hay bột mì. Cách làm như sau:

Muối

Cách đơn giản nhất khi chiên rán để không bị bắn dầu đó là dùng muối. Khi dầu nóng, bạn cho 1 thìa cà phê muối hạt vào. Quan sát thấy muối tan ra thì lập tức cho thực phẩm vào.

Muối không chỉ ngăn dầu nóng bắn khắp nơi mà còn hỗ trợ khử các độc tố còn sót lại trong dầu ăn một cách hiệu quả.

Gừng

Thông thường, gừng vừa là gia vị nấu ăn vừa được xem là nguyên liệu hô biến chảo thường thành chảo chống dính. Tuy nhiên, ngoài ứng dụng trên thì người ta còn sử dụng nó như một chất giúp ngăn bắn mỡ hiệu quả.

Cách làm như sau, gừng tươi mua về rửa sạch, gọt vỏ rồi thái miếng mỏng. Chà xát gừng lên bề mặt chảo khoảng 2 - 3 phút thì gắp gừng ra rồi cho dầu ăn vào chiên rán như bình thường.

Chanh

Tương tự như cách làm với gừng, chanh tươi mua về bạn thái thành từng lát mỏng rồi chà nhẹ trên bề mặt chảo. Đợi chảo khô lại thì thêm dầu ăn vào. Lưu ý, nên làm nóng chảo trước khi cho dầu ăn vào như thế khi chiên rán sẽ không bao giờ sợ bị sát và bắn dầu.

Bột mì

Ngoài dùng để làm bánh, chế biến món ăn thì bột mì còn giúp hấp thu độ ẩm từ thực phẩm vì thế mà ngăn tình trạng bắn dầu trong quá trình chiên.

Cách làm như sau, bạn cho 1 thìa bột mì vào chảo dầu nóng. Khi dầu sôi, hãy từ từ cho thực phẩm vào. Bằng cách này, đồ ăn sẽ có một lớp vỏ vàng ruộm mà không lo bị dính chảo, bắn dầu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể phủ lên bề mặt thực phẩm 1 lớp bột khô cũng ngăn bắn dầu cực kỳ hiệu quả.

Cách làm gà rán KFC ngon không bắn dầu

Nguyên liệu:

- Đùi gà: 4 cái

- Xì dầu: 5 thìa

- Gừng: 5 miếng mỏng

- Muối

- Bột: 250g

- Tỏi: 4 tép

- Rượu nấu ăn: 6 thìa

- Dầu hào: 5 thìa

- Hành tím

- Ngũ vị hương: 1 thìa

- Tiêu đen: 1 thìa

- Dầu ăn

Các bước làm gà rán KFC

Bước 1: Sơ chế gà

- Đùi gà mua về đem rửa sạch rồi cho vào bát lớn. Lần lượt thêm vào đây 1 chút hành, gừng, tỏi, rượu nấu ăn, xì dầu, dầu hào sau đó trộn đều lên.

- Dùng màng bọc thực phẩm bọc thịt gà lại sau đó ướp qua đêm. Nếu không có thời gian thì bạn vẫn nên ướp tối thiểu là 1 tiếng. Lưu ý, thịt gà ướp càng lâu thì hương vị càng thơm ngon.

Bước 2: Lăn đùi gà qua bột

- Cho phần đùi gà đã ướp vào bát bột mì chuẩn bị sẵn. Lăn đều sao cho bột mì phủ khắp bề mặt thịt gà.

- Nhúng phần đùi gà đã lăn qua bột mì vào bát nước rồi vớt ra.

- Lăn thêm đùi gà vào bột mì một lần nữa. Lưu ý, vì bột mì rất dễ vón cục vì thế bạn cần lăn cho thật đều.

- Để đùi gà đã tẩm bột khoảng 30 phút cho ngấm gia vị và khi chiên bột không bị rơi ra.

Bước 3: Rán gà

- Bắc chảo lên bếp, thêm dầu ăn vào đun cho tới khi dầu nóng chừng 70 - 80% thì lần lượt thả đùi gà vào. Lưu ý, dầu ăn phải ngập bề mặt thịt thì lớp vỏ đùi gà mới vàng ươm và giòn rụm.

- Chiên gà trên lửa nhỏ khoảng 15 phút, dùng đũa lật đi lật lại vài lần cho gà chín đều.

Bước 4: Hoàn thành

- Thấy gà đã chín vàng đều thì bạn có thể vớt đùi gà ra đĩa có giấy thấm dầu vào thưởng thức. Đùi gà rán kiểu KFC nên ăn khi còn nóng sẽ thơm và ngon hơn.

Bạn nên chuẩn bị thêm chút tương ớt hoặc tương cà để chấm cùng sẽ rất hợp. Đùi gà được tẩm bột có phần da vàng ươm, giòn rụm.

Thịt bên trong đùi gà chín tới ngọt, mềm vẫn giữ nguyên hương vị mà không hề bị khô.