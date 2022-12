Tuyệt chiêu rán cá rã đông nguyên con giòn rụm, không bị bắn dầu, không nát

Hôm nay, Dân Việt mách bạn cách rán cá nguyên con không vỡ nát, ngoài giòn trong mềm.

Cá rán là món ăn yêu thích của nhiều người, cá được chiên vàng ươm, giòn tan, bên trong chín mềm và thấm gia vị luôn khiến cho bữa cơm gia đình bạn thêm phần hấp dẫn. Nhiều người nghĩ rằng, cá rán là món ăn ngon có cách chế biến đơn giản, dễ làm.

Tuy nhiên, nếu không nắm được cách rán cá không bị nát thì món ăn không chỉ có hình thức không hấp dẫn mà còn mất đi độ vàng giòn thơm ngon.

Đối với cá cấp đông, để rán cá nguyên con đảm bảo bên ngoài giòn, bên trong mềm ngọt, đặc biệt không bắn dầu, không nát lại càng khó.

Dân Việt sẽ giới thiệu vài tuyệt chiêu sau đây để bạn có món cá rán thơm ngon đẹp mắt mà chế biến cực kì dễ dàng.

Cách rán cá không vỡ nát

Bước 1: Để rã đông cá, ngâm trong nước muối lạnh + 1 xíu giấm hoặc chanh. Nếu mọi người rã đông cách khác hoặc cá tươi thì rửa bằng muối và chanh sẽ giúp khử mùi tanh.

Bước 2: Sau khi rã đông thì để thật ráo nước, trước khi chiên nhớ lấy khăn lau thật khô con cá.

Bước 3: Trước khi chiên làm nóng già chảo, sau đó mới cho dầu ăn, để rán cá không bị bắn thì rắc vài hạt muối hột khi dầu đã nóng già.

Bước 4: Thả cá vào chiên ở bước này vẫn để lửa mức to, sau khi một mặt đã chiên sơ khoảng 2-3 phút lúc này lật cá luôn, sau đó mới tiến hành chiên vàng giòn 2 mặt cá. Cách này giúp cả 2 mặt cá vàng đều, giòn, không bị cháy.

Bước 5. Canh cá chín giòn. Sau khi lật mặt cá thì để lửa to 1-2 phút nữa rồi để lửa mức trung bình đợi cá chín. Nếu cá to dày thì bật mức nhỏ để cá chín đều hơn. Có thể đậy vung bật lửa nhỏ, nhưng khi cá đã chín thì mở vung bật lửa to chiên giòn 2 mặt. Nhưng tốt nhất không nên đậy vung tránh tụ hơi nước.

*Một số lưu ý khác khi rán cá

- Nên chiên cả đầu thì cá sẽ dễ lật hơn

- Nên sử dụng đũa và cái xẻng để lật cá.

- Ngoài ra có thể dùng chanh sát đáy chảo hoặc cho rượu vào đun cạn chảo mới cho dầu, dùng bột mỳ bột năng.

Cá rán giòn chấm mắm nguyên chất thêm chanh tỏi ớt ăn rất ngon mà không cần chế biến gì thêm.

Chúc các bạn thành công khi rán cá

*Món ăn và hình ảnh do Fb Mai Thúy Yến thực hiện