Chiến sự Nga-Ukraine: Nga tập trung toàn lực ở Severodonetsk, đánh trả các cuộc phản công của Ukraine bằng pháo hạng nặng

Một người lính Ukraine trong cuộc giao tranh ác liệt trên tiền tuyến ở Severodonetsk. Ảnh: AP

Các quan chức cho biết, lực lượng Ukraine vẫn đang cố gắng giữ vị trí ở ngoại ô thành phố, tuy nhiên họ phải hứng chịu các đợt bắn phá gần như suốt ngày đêm khi quân đội Nga liên tục sử dụng pháo hạng nặng.

Severodonetsk cùng với Lysychansk ở bờ đối diện của sông Siversky Donets là hai thành phố đại diện cho phần cuối cùng do Ukraine kiểm soát của tỉnh Lugansk. Cả hai liên tiếp phải chịu đựng những cuộc tấn công trong vài tuần gần đây.

Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksy Danilov cho biết tình hình ở Severodonetsk là 'cực kỳ phức tạp' và các lực lượng Nga đang tập trung toàn lực vào khu vực này.

"Nga đang pháo kích vào quân đội của chúng tôi cả ngày lẫn đêm", ông Danilov nói, trong khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk tuyên bố: "Chiến lược của Nga nhằm hủy diệt hoàn toàn Ukraine... Họ muốn phá hủy nhà nước Ukraine và cài đặt một chính phủ mà họ có thể kiểm soát".

Trong hôm 9 và 10/6, Nga đã nã pháo vào hơn 20 thị trấn ở Donetsk và Lugansk, phá hủy hoặc làm hư hại 49 ngôi nhà, một số nhà máy sản xuất, các trang trại và một nhà ga. Hai thường dân đã thiệt mạng, theo các quan chức Ukraine.

Đáp lại, phía Nga cho biết họ không nhắm vào dân thường.

Trong khi đó, chỉ huy Tiểu đoàn Vệ binh Quốc gia Svoboda của Ukraine, Petro Kusyk tiết lộ quân đội của ông đang kéo người Nga vào các cuộc giao tranh trên đường phố ở Severodonetsk để vô hiệu hóa lợi thế pháo binh của họ.

"Chúng tôi đã thành công trong việc phát động một cuộc phản công và ở một số khu vực, chúng tôi đã đẩy lùi được quân Nga", ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Tuy nhiên, Kusyk thừa nhận lực lượng của ông đang thiếu pháo để bắn trả Nga, đồng thời nói rằng việc có được những vũ khí như vậy sẽ thay đổi đổi cục diện chiến trường.

Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitsky lặp lại tuyên bố của Kusyk và cảnh báo rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu đạn cho các loại pháo mà họ có. Ông nói với Guardian rằng các đồng minh phương Tây phải cung cấp thêm pháo và tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến.

'Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào những gì phương Tây cung cấp cho chúng tôi... Số lượng pháo của Nga nhiều hơn chúng tôi từ 10 đến 15 lần, chúng tôi gần như đã sử dụng hết số lượng đạn của mình và hiện đang dùng đạn pháo tiêu chuẩn 155 ly của NATO".

Ukraine dự kiến sẽ cung cấp danh sách vũ khí và thiết bị phòng thủ mà nước này yêu cầu tại cuộc họp với NATO ở Brussles vào ngày 15/6, sau lời hứa vào tuần trước của Tổng thống Mỹ Joe Biden về các hệ thống tên lửa tiên tiến và đạn bổ sung.

Đức cũng cho biết họ sẽ cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến nhất của mình để giúp bảo vệ bầu trời Ukraine. Ngoại trưởng Anh Liz Truss lên tiếng ủng hộ việc hỗ trợ vũ trang cho Ukraine vô thời hạn.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quân đội của ông đã đạt được một số chiến thắng ở các khu vực phía nam Kherson và Zaporizhzhia, nơi Nga đang cố gắng áp đặt quyền cai trị của mình trên một số vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận họ đã tiến hành một loạt các cuộc phản công để ngăn chặn kế hoạch của Nga, tuy nhiên trung tâm hành chính Kherson vẫn nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của Điện Kremlin.

Trong những tuần gần đây, các chính phủ ủy quyền của Nga được thành lập ở thành phố Kherson và một loạt thị trấn nhỏ hơn đã giới thiệu đồng rúp làm tiền tệ chính thức. Bên cạnh đó, khu vực này cũng bắt đầu phát sóng các kênh truyền hình nhà nước Nga và chuẩn bị trưng cầu dân ý về việc chính thức gia nhập nước này.

Theo một thông tin tình báo do Bộ Quốc phòng Anh cung cấp, Nga đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước uống an toàn ở các khu vực do nước này kiểm soát, đồng thời cảnh báo về tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng.



Ở thành phố cảng Mariupol, có những lo ngại về việc dịch tả sẽ sớm bùng phát.