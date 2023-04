Ông chủ Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin kêu gọi Tổng thống Nga tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Ông Prigozhin nói rằng: "Đối với chính quyền (của Liên bang Nga) và đối với toàn xã hội, cần phải có cách nào đó, có thể là táo bạo để chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Tuyên bố kết thúc hoạt động quân sự đặc biệt, thông báo cho mọi người rằng Nga đã đạt được kết quả như đã lên kế hoạch và theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã thực sự đạt được chúng. Chúng tôi đã tiêu diệt một số lượng lớn Lực lượng vũ trang Ukraine và có thể báo cáo rằng nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành", ông Prigozhin nói thêm.

Theo người đứng đầu tập đoàn Wagner: "Về mặt lý thuyết, Nga đã đạt được điểm dừng khi tiêu diệt một phần lớn binh lính của Ukraine và đe dọa một bộ phận khác đã trốn sang châu Âu. Nga đã cắt đứt Biển Azov và một phần lớn của Biển Đen, chiếm giữ một phần lãnh thổ béo bở của Ukraine và tạo ra một hành lang đất liền tới Crimea".

Prigozhin bố tuyên bố rằng Nga chỉ có thể "giành chỗ đứng vững chắc, bám lấy những vùng lãnh thổ đã tồn tại".

Đồng thời, Prigozhin tin rằng có một vấn đề mà chiến tranh gây ra: "Nếu trước đây Ukraine là một phần của Nga cũ, thì bây giờ Kiev là một quốc gia hoàn toàn theo định hướng dân tộc".

Prigozhin cũng bác bỏ các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ như một mưu đồ tuyên truyền để trì hoãn cuộc tấn công của Kiev.



Prigozhin cho biết các tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ không chứa tiết lộ chiến lược nào có thể gây hại cho Kiev và sự chú ý của giới truyền thông mà họ nhận được phải là nỗ lực của phương Tây nhằm trì hoãn "cuộc tấn công mùa xuân" đã được thông báo trước của quân đội Ukraine .

"Bản thân các tài liệu không gây ra bất kỳ mối nguy hiểm chiến lược nào", Prigozhin cho biết, "Tuy nhiên, vụ rò rỉ đã được công bố rộng rãi và ngay sau đó, các tuyên bố từ các nguồn thân cận với Lầu Năm Góc bắt đầu về sự cần thiết phải trì hoãn cuộc tấn công được công bố vào ngày 15/4 cho đến mùa hè".

Nhận xét về vụ bắt giữ người bị cáo buộc tiết lộ thông tin là một thành viên 21 tuổi của Lực lượng Phòng không Quốc gia, Prigozhin nói rằng anh ta có thể là một kẻ ngốc hoặc bị lừa, nhưng " nếu vụ rò rỉ này không xảy ra, thì chắc chắn nó đã được bịa ra". Ông nhấn mạnh, bản thân các tài liệu không chứa đựng điều gì có thể làm tăng thêm rủi ro cho quân đội Ukraine nếu họ tiến hành cuộc tấn công đã được dự đoán từ lâu.

"Rõ ràng là các hoạt động quân sự của Ukraine về mặt chiến thuật là do các binh sĩ Ukraine thực hiện, nhưng về mặt chiến lược lại do liên minh phương Tây, do Anh và Mỹ điều hành", ông Prigozhin nói .

Ông cáo buộc phương Tây "kìm hãm" quân đội Ukraine trong một "thời gian tạm dừng đáng kể", sau khi lực lượng này đã được tập hợp để tấn công, trì hoãn cuộc tấn công có thể thực sự gây tổn hại về uy tín cho Nga dù chỉ là một bước tiến mang tính biểu tượng trên bất kỳ mặt trận nào trước ngày 9/5 ( ngày kỷ niệm chiến thắng vĩ đại trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai).

"Người Ukraine đã sẵn sàng tấn công. Chúng tôi đã sẵn sàng đòn đánh để đẩy lùi cuộc tấn công. Không thương lượng. Chỉ là một trận chiến danh dự. Và nó bắt đầu càng sớm thì càng tốt", ông Prigozhin kết luận.

Từ ngày 13/4, lực lượng Wagner và các nhóm quân khác của quân đội chính quy của Nga đã kiểm soát phần lớn Bakhmut, với ước tính khoảng 6.000 quân Ukraine bị thương đang cố gắng rút lui về phía tây đến Chasov Yar. Ông Prigozhin cho rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã tung những đội quân tinh nhuệ nhất của mình và lính đánh thuê nước ngoài vào trận chiến giành Bakhmut sau khi nhận được lời thách thức cá nhân từ Wagner vào tháng 12, khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong "máy xay thịt" mà không có gì để đền đáp.