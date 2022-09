Tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã xem xét Báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 năm 2022 của Quốc hội.

Vì sao Quốc hội có nghị quyết giám sát nhưng tình hình cháy không giảm?

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, một trong những vấn đề dư luận quan tâm thời gian qua là công tác PCCC.

Đáng chú ý, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về việc mặc dù đã có các quy định về PCCC nhưng gần đây liên tục các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra, nhất là tại các quán karaoke, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản…

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Quốc hội tái giám sát về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: QH

Qua thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đề cập tình trạng gần đây xảy ra liên tục các vụ cháy, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có vụ chết hơn 30 người ở quán karaoke tại Bình Dương, vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại Hà Nội, hay như ngày 13/9 tiếp tục có vụ cháy chợ ở Hưng Yên.

Theo bà Nga, cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thực hiện giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018. Đoàn giám sát đã đi nhiều tỉnh, thành có báo cáo rất "đầy đặn" và Quốc hội sau đó đã ban hành nghị quyết giám sát về nội dung này.

"Từ đó đến nay, chúng ta chưa giám sát lại, trong khi đó tình hình cháy nổ liên tục như thế này", bà Nga nói và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Uỷ ban Quốc phòng - An ninh thay mặt Quốc hội tái giám sát về PCCC "để xem nghị quyết của Quốc hội thực hiện đến đâu và tại sao đã có nghị quyết giám sát nhưng tình hình cháy vẫn không giảm?".

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Tại phiên họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong tháng 8/2022, những vấn đề có liên quan đến công tác dân nguyện và thuộc trách nhiệm của mình, Bộ Công an đã chỉ đạo sát sao công an các đơn vị, địa phương; tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự tại các cơ quan Trung ương.

Cùng với đó, tăng cường thanh, kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là an ninh mạng; tăng cường xử lý các hình thức cho vay nặng lãi; xử lý tình trạng các quán karaoke, vũ trường có ma tuý, mại dâm...

"Mặc dù chúng ta đã thực hiện tốt, công tác PCCC đã thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhất là sau vụ 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh nhưng vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong thời gian tới", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QH

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Báo cáo công tác dân nguyện tháng 8/2022 của Quốc hội cũng cho biết, một số trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm học 2022 - 2023 tăng mạnh so với các năm học trước.

Điều này gây nhiều khó khăn, gánh nặng tới khả năng chi trả của các gia đình có con đang theo học ở bậc đại học, làm giảm cơ hội được đến trường của các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Báo cáo đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan chỉ đạo các trường đại học cần có lộ trình tăng học phí phù hợp, có chính sách hỗ trợ đối với những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; chấn chỉnh tình trạng lạm thu vào đầu năm học.