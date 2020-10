Chủ quán Nhắng nướng bắt cô gái quỳ bị tuyên 12 tháng tù giam

Theo kết luận điều tra của Công an TP.Bắc Ninh, khoảng 23h30 ngày 17/8, chị D.T.H. (27 tuổi) cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng Nướng Hiền Thiện, thuộc phường Đại Phúc.

Chị H. gọi vài món đồ nướng trong đó có món lòng non và phát hiện có sán nên đã yêu cầu gặp người quản lý nhưng không được. Chị H. đã thanh toán tiền và đi về.

Do bức xúc nên chị H. đăng thông tin lên nhóm Facebook "Đồ ăn vặt Bắc Ninh".

Đến 21h50 ngày 18/8 tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện, Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị H. phải quỳ xuống nền nhà, còn Thiện ngồi trên ghế, chửi bới, đe dọa.

Thiện đưa thoại di động của mình cho Lăng Văn Vân quay video và phát trực tiếp toàn bộ quá trình trên Facebook Nhắng Nướng Hiền Thiện.

Trong các ngày 19/8 - 20/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân.

Sau thời gian tích cực điều tra, đến ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã đề nghị VKSND TP Bắc Ninh truy tố Thiện và Vân về hành vi Làm nhục người khác.

Kiểm sát viên VKSND TP Bắc Ninh tiến hành phúc cung đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân, các bị can đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân.

Ngày 10/9, VKSND TP.Bắc Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với các bị can Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh - là chủ quán Nhắng Nướng Hiền Thiện) và Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Làm nhục người khác.