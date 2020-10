Nữ thực khách quỳ gối yêu cầu chủ quán Nhắng nướng xin lỗi công khai trước tòa

Sáng nay (2/10), tại nhà văn hóa khu 9, phường Đại Phúc (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện, TP.Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (27 tuổi, nhân viên quán Nhắng nướng Hiền Thiện) về tội "Làm nhục người khác".

Lăng Văn Vân và Nguyễn Văn Thiện.

Chia sẻ với PV trước khi diễn ra phiên xử, chị D.T.H (27 tuổi, nạn nhân bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt quỳ xin lỗi) khẳng định: "Tôi không yêu cầu họ đền bù, nhưng ông Thiện phải xin lỗi tôi công khai trước tòa".

Nạn nhân cũng cho biết, chị sẽ xem thái độ của 2 bị cáo như thế nào trong phiên xét xử rồi mới quyết định có đưa ra đề nghị tòa giảm hình phạt cho 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân hay không.

Theo chị H., mặc dù sự việc đã xảy ra được một thời gian nhưng cuộc sống của chị đến nay vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt, mỗi khi nhớ lại việc bị ép quỳ, bị đánh khiến bản thân vẫn sợ hãi.

"Hiện tại sức khỏe của tôi đã ổn định và quay lại với công việc, tuy nhiên vẫn không dám đi ra ngoài do mặc cảm từ vụ việc vừa qua. Mấy ngày trước khi phiên xét xử sơ thẩm diễn ra, tôi không ngủ được vì lo lắng và suy nghĩ. Tôi mong muốn thời gian này sớm trôi qua, tinh thần, tâm lý ổn định để có thể tập trung buôn bán nuôi con ăn học", chị H. nói.

Chị H. thời điểm bị Thiện ép quỳ xin lỗi.

Theo tài liệu điều tra của Công an TP.Bắc Ninh, khoảng 23h30 ngày 17/8, chị D.T.H. cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện (ở phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) do Nguyễn Văn Thiện làm chủ quán.

Trong lúc ăn, chị H. gọi mấy món đồ nướng trong đó có món lòng non và phát hiện trong lòng non có sán nên đã gọi nhân viên yêu cầu gặp người quản lý quán ăn nhưng không được, sau đó chị H. thanh toán tiền và đi về. Do bức xúc, sau đó chị H. đăng vụ việc lên nhóm Facebook "Đồ ăn vặt Bắc Ninh" bằng Facebook cá nhân của chị H..

Đến khoảng 21h50 ngày 18/8, tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện, Thiện yêu cầu chị H. phải quỳ xuống nền nhà nói chuyện và có hành vi chửi bới, đe dọa chị H., bắt chị H. ký bản tường trình với nội dung xin lỗi (do Thiện đọc cho Vân viết trước đó), đính chính thông tin đã đăng trên Facebook.

Thiện còn đưa điện thoại di động của mình cho Vân quay video và phát trực tiếp trên Facebook "Nhắng Nướng Hiền Thiện". Ngày 19/8 và ngày 20/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi "làm nhục người khác".

Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà tạm giữ Công an tỉnh Bắc Ninh sau nhiều ngày bị bắt, Nguyễn Văn Thiện suy sụp rất nhiều. Không còn vẻ "oai oách" như đoạn clip đưa trên mạng. Anh ta cho biết: "Nhiều ngày qua tôi không ngủ được, chỉ chợp mắt được vài phút rồi lại thức chong chong. Tôi tự tay hất bát cơm của mình rồi, tôi mất tất cả rồi, giờ chỉ biết ân hận thôi".

Thiện cho biết, việc anh ta ân hận nhất đó là khiến cho Lăng Văn Vân bị tội. "Nhà cháu hoàn cảnh lắm, mồ côi, nó ở với tôi, làm việc theo sự sai bảo của tôi thành ra có tội, phải đi tù. Tôi đã hất bát cơm của mình, khiến mình mất hết lại còn liên luỵ đến cháu".

Thiện gửi lời xin lỗi đến bị hại, đến mọi người và cộng đồng mạng, đặc biệt là đến những người dân Bắc Ninh đã bị anh ta làm xấu hình ảnh. "Tôi mong mọi người tha thứ cho tôi. Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, nghĩ nông cạn là làm như thế để lấy lại uy tín cho quán chứ không ngờ vi phạm pháp luật" - Nguyễn Văn Thiện cho biết.

Được biết, Nguyễn Văn Thiện chưa có tiền án - tiền sự, trước kia hai vợ chồng làm ruộng, sau đó buôn bán và mở quán Nhắng nướng.