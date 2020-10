Đang xét xử vụ chủ quán Nhắng nướng bắt cô gái trẻ quỳ xin lỗi

Theo đó, đúng 8h sáng nay, TAND TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án "Làm nhục người khác" đối với 2 bị can Nguyễn Văn Thiện (chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện) và Lăng Văn Vân (nhân viên quán).

Phiên tòa được xét xử công khai tại Nhà văn hóa khu 9, phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh) đã thu hút rất đông người đến xem khiến hội trường chật kín.

Thông tin về phiên xét xử sơ thẩm vụ chủ quán bắt nữ thực khách quỳ gối xin lỗi, thẩm phán Đỗ Văn Đại, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), cho biết sau khi nhận được chỉ đạo của TAND tỉnh Bắc Ninh, cơ quan này quyết định đưa chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện và nhân viên ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền pháp luật cho người dân và răn đe chung cho toàn xã hội.

Trước đó, phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 28/9 sau đó được lùi sang ngày 2/10, chọn nhà văn hoá Khu 9 (P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) làm nơi xét xử, thay vì phòng xử của TAND TP.Bắc Ninh

Bị cáo Nguyễn Văn Thiện bị dẫn giải đến phòng xử án. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Bị cáo Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân. Ảnh: Quỳnh Nguyễn Nạn nhân N.T.H. Ảnh: Quỳnh Nguyễn Bên trong phòng xét xử. Ảnh: Quỳnh Nguyễn Đông đảo người dân Bắc Ninh đến theo dõi phiên xét xử. Ảnh: Quỳnh Nguyễn Nạn nhân bật khóc nức nở trước toà khi thuật lại sự việc. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Theo kết luận điều tra của Công an TP.Bắc Ninh, khoảng 23h30 tối 17/8, chị D.T.H (27 tuổi, quê tại Phú Thọ) cùng bạn đến ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện (P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) do Thiện làm chủ.



Tại đây, phát hiện trong đĩa lòng non có sán, chị H. gọi nhân viên để yêu cầu gặp quản lý nhưng không được đáp ứng, nên thanh toán tiền và ra về. Do bức xúc, chị H. đăng lên nhóm Facebook "Đồ ăn vặt Bắc Ninh" để cảnh báo mọi người.

Khi biết bị khách "bóc phốt", Thiện nhờ người tìm và hẹn chị H. đến quán để nói chuyện.

Khoảng 21 giờ 50 tối 18/8, vừa đến quán, chị H. bị Thiện bắt quỳ xuống nền gạch. Thiện ngồi trước mặt chị H. chửi bới, đe dọa và bắt chị H. ký bản tường trình có nội dung xin lỗi, do Lăng Văn Vân (nhân viên quán) soạn trước, đồng thời, buộc đăng đính chính thông tin "quán Nhắng nướng Hiền Thiện làm ăn uy tín" lên mạng xã hội.

Chị H. bị bắt quỳ gối ở quán nướng. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ quá trình làm nhục chị H. được Thiện và Vân dùng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook của quán Nhắng nướng Hiền Thiện.



Ngày 19/8 và ngày 20/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi "Làm nhục người khác", các quyết định và Lệnh trên được VKSND TP.Bắc Ninh phê chuẩn.

Sau thời gian tích cực điều tra làm rõ, ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ban hành bản Kết luận điều tra đề nghị VKSND TP Bắc Ninh truy tố đối 2 bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi "Làm nhục người khác".

Quá trình truy tố, VKSND TP.Bắc Ninh tiến hành phúc cung đối với bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân, các bị can đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân; đồng thời làm việc với người bị hại là chị D.T.H. để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.

Xét thấy đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, ngày 7/9, VKSND TP.Bắc Ninh đã quyết định truy tố các bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân ra trước Tòa án nhân dân TP.Bắc Ninh để xét xử các bị can về tội "Làm nhục người khác" quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 155 Bộ luật Hình sự.