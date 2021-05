Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm soát và tuyệt đối đảm bảo an toàn bầu cử

Tối qua (21/5), Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện hỏa tốc số 10/CĐ – CTUBND về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Đống Đa.

Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sai phạm do ý thức lơ là, chủ quan



Công điện nêu rõ, để đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 (cuộc bầu cử) an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân…

Quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp từ TP đến cấp cơ sở cần tập trung cao độ, thực hiện hiệu quả, kịp thời các ý kiến chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương, Thành ủy, UBND TP, đặc biệt tại các Chỉ thị, Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Civid-19.

Căn cứ tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh từng địa bàn để phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính quyền các cấp, nhất là sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, vai trò các tổ chức, đoàn thể, tổ COVID cộng đồng tại các địa phương và sự đồng thuận của người dân để chung tay, quyết tâm đảm bảo an toàn cho Nhân dân và thành công cuộc bầu cử trên địa bàn TP.

"Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc, rà soát các biện pháp phòng chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP; tuyệt đối không để ra sai sót, sai phạm do ý thức lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm ngặt các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định đối với các tập thể và cá nhân có vi phạm" , ông Chu Ngọc Anh yêu cầu.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại "xã đảo" Minh Châu (Ba Vì, Hà Nội) cơ bản đã hoàn thành.

Toàn bộ hệ thống chính quyền ứng trực 24/24

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã "kiểm soát và đảm bảo an toàn bầu cử". Trong đó, kiểm soát, giám sát chặt chẽ có hiệu quả dịch bệnh tại các ổ dịch trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là các ổ dịch mới phát sinh; rà soát toàn bộ các ổ dịch, tuyệt đối không để lây nhiễm dịch bệnh trong hệ thống chính quyền các cấp.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra chặt chẽ, liên tục nhân sự, quy trình phòng chống dịch, phương án hỗ trợ, đặc biệt tại các Tổ bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng phục vụ bầu cử. Xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh theo từng tình huống; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc phân chia các Tổ bầu cử đảm bảo hiệu quả nhất. Phương án đảm bảo an toàn trên từng tổ bầu cử, rà soát gắn với phòng chống dịch ở từng khâu, tại từng khu vực bầu cử.

Cùng với đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu duy trì chế độ trực, thông tin báo cáo giữa các cấp, các địa bàn. Trong đó, toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp từ TP đến cơ sở thực hiện chế độ trực 24/24; tổng hợp, báo cáo tình hình ít nhất 3 lần/ngày, đảm bảo thông tin thông suốt giữa các cấp trong mọi tình huống; báo cáo ngay, trực tiếp trong trường hợp đột xuất; sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ.

"Khi phát hiện ra ca bệnh mới, ổ dịch mới phải huy động mọi nguồn lực trên địa bàn khẩn trương, thần tốc truy vết đến cùng, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tuyệt đối các trường hợp F1, quản lý nghiêm ngặt các trường hợp F2 theo quy định nhằm xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trong thời gian nhanh nhất và ngắn nhất", ông Chu Ngọc Anh yêu cầu.

Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế, thường xuyên cập nhật, đánh giá, nhận định dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19; kịp thời bổ sung các phương án đáp ứng các tình huống phòng chống dịch bệnh phục vụ cuộc bầu cử.



Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm Tổ bầu cử, đặc biệt trong trường hợp tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, khu cách ly tập trung, cách ly tại khách sạn, cách ly tại Bệnh viện, khu vực đang bị phong tỏa theo quy định của Bộ Y tế; sẵn sàng kịch bản trong mọi tình huống phát sinh.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của Tổ bầu cử tại điểm bầu cử ở khu vực có nguy cơ: Khu cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp xúc gần nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu bầu cử.

Xét nghiệm cho phóng viên tham gia đưa tin về cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh trao đổi với lãnh đạo quận Đống Đa về công tác bầu cử.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử

Ông Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp tục hỗ trợ các địa phương khác trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tiếp nhận và thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang…

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Công an TP triển khai các kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thành công; chỉ đạo Công an cơ sở phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn bộ địa bàn, đặc biệt các khu vực công cộng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô tăng cường kiểm soát nghiêm tại các Khu cách ly tập trung; xử lý nghiêm những đối với trường hợp để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong các cơ sở cách ly tập trung và lây nhiễm từ trong Khu cách ly ra bên ngoài cộng đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng tới Ngày bầu cử; tuyên truyền người dân chấp hành việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

"Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tập trung tăng cường kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử các cấp và Công điện của Chủ tịch UBND TP ban hành để đảm bảo thành công hoạt động bầu cử các cấp và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; đặc biệt tại các điểm khai mạc và các điểm bầu cử, các địa điểm công cộng có hiện tượng tập trung đông người; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cử tri và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ…", Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.