Việc triển khai thực hiện chế độ chính sách trước đây còn bất cập, hạn chế

Liên quan việc ngừng hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học là 3.964 trường hợp ở Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vừa có kết luận sau hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công dân thuộc diện phải ngừng trợ cấp người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh này.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Thái Bình đã đóng góp nhiều sức người sức của cho tiền tuyến:

Với trên 50 vạn người con lên đường tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; trong đó có trên 52 nghìn liệt sỹ, 45.719 thương binh, bệnh binh, 5.193 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, 5.454 Bà mẹ được truy tặng và phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 26 vạn người được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến và hàng nghìn người được công nhận người và gia đình có công với cách mạng.

Để tri ân những công lao đóng góp của người có công với cách mạng, trong suốt thời gian qua tỉnh đã luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó có chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học..

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhìn nhận, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học ở Thái Bình trước đây còn bất cập, hạn chế. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, theo kết luận việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học của tỉnh Thái Bình trước đây còn một số bất cập, hạn chế.

Năm 2014, thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 2 Kết luận. Tại 2 Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiến nghị tỉnh Thái Bình ngừng 111 trường hợp; đồng thời kiến nghị và yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện một số nội dung, trong đó rà soát đối tượng lập hồ sơ, hưởng chính sách từ năm 2000 đến năm 2004.

Quyết định ngừng hưởng chế độ gần 4 nghìn trường hợp

Qua rà soát, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định ngừng hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học là 3.964 trường hợp.



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình đã quyết định ngừng hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học là 3.964 trường hợp. Sau các quyết định, một số công dân đã nhiều ý kiến trái chiều, không đồng tình. Trong ảnh là một số thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh ở Thái Bình. Ảnh: Ngày mới online chụp năm 2021

Sau khi ngừng thực hiện chính sách, nhiều trường hợp công dân có ý kiến, kiến nghị; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực giải quyết, trả lời đơn thư, ý kiến công dân.



Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các trường họp có kiến nghi, khiếu nại; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức tiếp đại diện công dân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với 27 công dân có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 135 đơn (135/135 đơn khiếu nại sai); Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 27 đơn (27/27 khiếu nại sai); Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thụ lý xét xử sơ thẩm, kết quả xét xử đã bác 54/54 đơn khởi kiện; có 41 trường hợp có đơn kháng cáo (41/54 chiếm tỷ lệ 75,93%), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã thụ lý đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm 28 vụ và phán quyết bác đơn kháng cáo của 28/28 vụ, giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm, 12 quyết định đình chỉ (lý do: 2 trường hợp rút đơn, 2 quyết định đình chỉ của đình chỉ, 8 trường hợp vắng mặt), còn 1 trường hợp sẽ xét xử trong thời gian tới.

Việc ngừng hưởng chính sách là đảm bảo đúng quy định

Trên cơ sở ý kiến trả lời của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến phát biểu của Phó Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương tại Hội nghị và các quy định của pháp luật, tỉnh Thái Bình khẳng đinh việc ngừng hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học thực hiện theo các Kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp công dân có đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp đảm bảo đủ điều kiện theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, giải quyết, đảm bảo thực hiện chế độ chính sách. Ảnh: NYT

Đối với các ý kiến, phản ánh của công dân tại buổi đối thoại cho rằng việc ngừng thực hiện chính sách đối với nhiều công dân chưa đúng, nhiều trường hợp hưởng chế độ chính sách chưa đúng, cán bộ làm sai trong quá trình giải quyết chế độ chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định, việc giải quyết chế độ chính sách trợ cấp người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, hồ sơ và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét các kiến nghị, phản ánh của công dân về việc có trường hợp hưởng chế độ chính sách chưa đúng, cán bộ làm sai trong quá trình giải quyết chế độ chính sách, nếu đủ điều kiện thì thụ lý giải quyết và kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thể hiện, thời gian vừa qua, một số công dân thuộc diện ngừng hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học nhiều lần tập trung đông người lên các cơ quan của tỉnh và Trung ương, mang theo băng rôn, khẩu hiệu và hô khẩu hiệu làm mất an ninh trật tự, an toàn giao thông; hành vi đó đã vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng hoạt động của cơ quan nhà nước, thậm chí bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động, xuyên tạc.

Sau Hội nghị tiếp xúc, đối thoại này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các công dân thuộc diện ngừng hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, chấm dứt tình trạng khiếu kiện tập trung đông người, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự, để ổn định tình hình, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; nếu công dân phát hiện các trường hợp giải quyết, hưởng chế độ chính sách không đúng quy định của pháp luật thì phản ánh, cung cấp đến cơ quan chức năng theo đúng trình tự, thủ tục để xem xét, xử lý theo quy đinh của pháp luật.

Người đứng đầu UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, giải thích chính sách để các công dân nắm rõ các quy định chính sách, chấp hành quy định của pháp luật.

Trường hợp công dân có đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp đảm bảo đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi, tích cực hỗ trợ, kịp thời giải quyết, đảm bảo thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ kiên quyết áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương; xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp có hành vi phạm pháp luật…