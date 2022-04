Ngày 3/4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh này đã xác định được đối tượng giả mạo nhà xe Sơn Tùng (trụ sở TP.Quy Nhơn, Bình Định) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hành khách.

Theo hồ sơ vụ việc ban đầu, ngày 28/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi (Phòng An ninh mạng) tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc bị 1 đối tượng sử dụng tài khoản facebook "Sơn Tùng Quảng Ngãi", giả mạo chi nhánh Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng tại Quảng Ngãi (trụ sở chính đặt tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng đã nhanh chóng xác minh, xác định được đối tượng. Ngay sáng ngày 29/3, Phòng An ninh mạng đã triệu tập đối tượng Nguyễn Chí Tâm (SN 1982, trú tại Thôn Nam Sơn, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) để đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm đã khai nhận hành vi giả mạo nhà xe Sơn Tùng. Ảnh: CA.

Bước đầu, đối tượng khai nhận, từ tháng 2/2022 đã tạo lập tài khoản facebook "Sơn Tùng Quảng Ngãi", lấy hình ảnh văn phòng đại diện nhà xe Sơn Tùng tại Quảng Ngãi để đưa lên Google Maps và chèn số điện thoại 0705.xxxxxx của mình làm số hotline của nhà xe Sơn Tùng Quảng Ngãi trên Google Maps.

Đồng thời, đối tượng này dùng số điện thoại nêu trên để tạo lập tài khoản Zalo "Tam nguyen" với phần mô tả là: "CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH Sơn Tùng Quảng Ngãi XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH".

Ngoài ra, đối tượng Tâm còn sử dụng nhạc chờ điện thoại trùng với nhạc chờ chính thức của nhà xe Sơn Tùng (Bình Định), khách hàng tưởng thật đã liên lạc, thực hiện chuyển tiền đặt cọc mua vé, nhưng sau đó bị Tâm chiếm đoạt. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, có thể thấy thủ đoạn chung của loại tội phạm này sẽ tạo lập các tài khoản mạng xã hội (chủ yếu trên Facebook, Zalo) giả mạo tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; sử dụng thủ thuật đưa địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp đó lên Google Maps, rồi xen cài số điện thoại của đối tượng để làm số điện thoại đường dây nóng (hotline) tại địa phương.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn sử dụng nhạc chờ chính thức từ số hotline của tổ chức, doanh nghiệp đó để cài đặt cho số điện thoại của mình nhằm dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tâm lập tài khoản facebook "Sơn Tùng Quảng Ngãi", giả mạo nhà xe Sơn Tùng, đưa số điện thoại cá nhân với mục đích lừa khách hàng lấy tiền cọc vé đặt xe. Ảnh: CA.

Vì vậy, khuyến cáo người dân chú ý cảnh giác và tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động giả mạo tổ chức, cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Ông Trần Sơn Tùng – Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng (trụ sở tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho rằng, hành vi giả mạo của đối tượng Tâm đã khiến một số khách hàng hiểu lầm, gây ảnh hưởng đến uy tín công ty.

"Rất may, sau khi nhận được đơn trình báo của chúng tôi, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt và nhanh chóng tìm ra được đối tượng giả mạo. Chúng tôi cam đoan luôn thực hiện với phương châm vì quyền lợi của khách hàng. Hiện tại, công ty chỉ có tổng đài đặt vé theo số điện thoại: 1900 969671; 1900 555523; 0904640919; 0989156176", ông Sơn Tùng khẳng định.