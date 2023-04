Đẩy mạnh chuyển đổi số, chỉ đạo công việc trên môi trường mạng

Giao Phong là xã ven biển của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trong những năm gần đây, lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại… phát triển ổn định. Năm 2020, địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Giao Phong cho biết, Đảng ủy, chính quyền xã đã xác định rõ, thống nhất, quán triệt quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, chặng đường dài, chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Do đó, sau khi địa phương được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao đã tiếp tục triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu.

"Đảng uỷ, UBND xã đã tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, các ban ngành, đoàn thể trong xã để triển khai các nội dung về xây dựng NTM kiểu mẫu, tạo nên sự thống nhất, đồng thuận từ xã đến cơ sở xóm và các tầng lớp nhân dân…", ông Sơn chia sẻ.

Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Giao Phong (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Ảnh: Mai Chiến.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của UBND tỉnh, UBND huyện; sự vào cuộc của chính quyền các cấp trong xã, sự đồng lòng của người dân địa phương nên xã Giao Phong đã nhanh chóng về đích NTM kiểu mẫu.

Năm 2022, Giao Phong vinh dự được UBND tỉnh Nam Định trao Bằng công nhận là xã NTM kiểu mẫu. Đây là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Nam Định.

Theo ông Sơn, trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, địa phương đã đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số, nâng cấp và đầu tư hạ tầng thiết bị máy móc như máy tính làm việc, thiết bị wifi… để đồng bộ hóa trên môi trường mạng, giúp chính quyền và nhân dân gần với nhau hơn trên không gian mạng.

Nông thôn mới đã giúp xã Giao Phong “thay da đổi thịt”. Hệ thống giao thông được nâng cấp, làm mới… Ảnh: Mai Chiến.

Nói về hiệu quả của chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vị Chủ tịch UBND xã Giao Phong không giấu nổi niềm vui. "Chính quyền nhàn, người dân địa phương cũng nhàn và tiết kiệm được chi phí, công sức của người dân… Ngay cả những người yếu thế như người cao tuổi, người neo đơn…, tới đây cũng được cấp số tài khoản để nhận tiền lương hằng tháng, đỡ phải đi lại", ông Sơn vui mừng nói.

Ông Sơn bảo, hiện nay, địa phương đã tạo một số nhóm chung trên mạng xã hội zalo. Chỉ cần click chuột là văn bản chỉ đạo, công văn hướng dẫn, giấy mời họp… sẽ được gửi tới nhóm zalo chung. Thành viên trong nhóm là cán bộ công chức xã, các trưởng xóm, bí thư xóm…

"Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số đã mang lại nhiều lợi ích. Mọi công việc đều được giải quyết nhanh trên nền tảng số…", ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao Phong nhấn mạnh.

Theo dõi địa bàn qua camera an ninh

Lâm Phú là xóm được UBND xã Giao Phong chọn xây dựng mô hình xóm thông minh. Từ khi mô hình đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả. An ninh trật tự trên địa bàn xóm được đảm bảo.

Ông Phạm Quang Minh - Trưởng xóm Lâm Phú (xã Giao Phong) chia sẻ, toàn xóm có hơn 200 hộ, khoảng 620 nhân khẩu. Những năm qua, người dân trên địa bàn xóm hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng NTM, đóng góp tiền bạc, ngày công lao động với tinh thần tự nguyện. Bởi họ là người trực tiếp được thụ hưởng từ phong trào xây dựng NTM.

Ông Phạm Quang Minh - Trưởng xóm Lâm Phú (xã Giao Phong) giới thiệu về hệ thống camera an ninh trên địa bàn xóm. Ảnh: Mai Chiến.

Năm 2020, thực hiện các Nghị quyết về xây dựng NTM kiểu mẫu, mô hình xóm thông minh, xóm Lâm Phú đã tổ chức họp dân, thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, vận động người dân trên địa bàn xóm đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống camera an ninh, mạng internet tốc độ cao có kết nối wifi phát miễn phí cho người dân.

Đến nay, trên địa bàn xóm đã lắp đặt 9 điểm camera an ninh ở các khu vực ngã 3, ngã 4; khu vực đông dân cư; khu vực điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông và lắp đặt 1 màn hình tivi cỡ lớn có kết nối các mắt camera, 1 điểm wifi phát miễn phí phục vụ người dân địa phương với tổng kinh phí đầu tư hơn 90 triệu đồng.

"Nhờ có camera an ninh nên chúng tôi đã phát hiện ra được một số đối tượng trộm cắp lạc của người dân, đối tượng lạ mặt lảng vảng trong xóm hoặc đối tượng phá hoại tài sản chung của xóm như bẻ cây cảnh, hoa ven đường… Sau khi phát hiện, chúng tôi đã vào cuộc điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm, do vậy thời gian qua an ninh trật tự trên địa bàn xóm được đảm bảo, tệ nạn trộm cắp giảm đáng kể", Trưởng xóm Lâm Phú thông tin.

Camera an ninh được lắp đặt tại các khu vực điểm đen, khu đông dân cư… Ảnh: Mai Chiến.

Nhấp chén trà nóng, ông Minh cầm điều kiển mở màn hình tivi cỡ lớn có kết nối với hệ thống camera an ninh rồi giới thiệu cho chúng tôi về các mắt camera đang ghi hình ở các khu vực trong xóm.

Ông Minh tâm sự, các camera được gắn ở độ cao, cách mặt đất khoảng 10m, với mục đích ghi hình toàn diện, góc rộng ở khu vực đó; đặc biệt tránh sự cố có thể xảy ra như va đập, kẻ gian phá hoại...

Hiện tại, Bí thư và Trưởng xóm Lâm Phú là 2 người chịu trách nhiệm và quản lý hệ thống phần mềm cài đặt trên điện thoại có kết nối với 9 camera. Qua đó, giúp 2 vị đứng đầu xóm Lâm Phú dễ dàng theo dõi an ninh trên địa bàn xóm.

"Hôm nào sinh hoạt ở nhà văn hóa, thì chúng tôi mở màn hình cỡ lớn để mọi người cùng xem và nắm bắt tình hình; còn hôm nào tôi ở nhà thì tôi chủ động mở app trên điện thoại để tiện theo dõi địa bàn qua camera an ninh. Lúc nào rảnh là tôi mở app lên xem, cả ban ngày lẫn ban đêm", ông Minh nói.