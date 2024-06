Chuyên gia khí tượng: Chiều nay, mưa giảm hẳn, từ ngày 14-17/6, mưa lớn diện rộng sẽ quay trở lại Bắc Bộ

Ngày mai (11/6), mưa sẽ giảm hẳn, từ ngày 14-17/6, mưa lớn diện rộng quay trở lại Bắc Bộ

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: Từ ngày mai 11/6 trở đi, mưa có xu hướng giảm. Theo dự báo, khoảng ngày 14 - 16 (và có thể sang ngày 17), khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng trở lại.

Trao đổi với Dân Việt cách đây ít phút, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết:

Đêm ngày 8/6/2024 đến hôm nay 10/6 các tỉnh khu vực Đông Bắc bộ và Tây Bắc bộ đã xuất hiện mưa lớn với 2 tâm mưa.

Tâm mưa lớn thứ nhất là ở Đông Bắc Bộ, cụ thể là khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có lượng mưa phổ biến từ 200 – 300mm, có nơi như Quảng Hà và Móng Cái xấp xỉ 400mm.

Còn ở tâm mưa lớn thứ hai là ở khu vực Hà Giang, lượng mưa phổ biến từ 100 – 200 mm, có nơi trên 400mm (Cụ thể: từ 19h00 ngày 8/6 đến 13h00 ngày 10/6/2024 lượng mưa tại xã Quảng Ngần, Vị Xuyên 447 mm; Tân Lập, huyện Bắc Quang 381,2mm; xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên 354mm...).

Đây là lượng mưa lớn trong tháng 6 này. Mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang và một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Ông Hưởng cho biết: "Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra cảnh báo tương đối sớm. Trước đợt mưa lớn từ 3 - 4 ngày, chúng tôi đã có dự báo ở khu vực Bắc Bộ trong giai đoạn từ khoảng ngày 8 đến ngày 10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Các bản tin liên tục được đăng tải trên website của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng, và các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy. Trong ngày 8 - 9/6, chúng tôi cũng đã cảnh báo khu vực Bắc Bộ sẽ có khả năng xuất hiện những điểm mưa cục bộ trên 300 mm".

Đợt mưa lớn xuất hiện thời gian này không phải bất thường, do trong tháng 6, khu vực Bắc Bộ vẫn đang trong giai đoạn chuyển mùa và chịu tác động của những đợt không khí lạnh có khả năng gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ. Trung tâm vẫn có những cảnh báo sớm để các địa phương có thể đưa ra phương án phòng chống thiên tai phù hợp.

Trưởng phòng dự báo thời tiết cũng đưa ra nhận định: Dự báo từ chiều nay trở đi, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm. Những vùng tâm mưa như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, cũng như các khu vực Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu mưa cũng xuống giảm nhưng trong ngày hôm nay (từ giờ đến đêm nay), cục bộ vẫn có những điểm mưa to xấp xỉ 100mm. Do vậy, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn cục bộ với cường suất lớn.

"Từ ngày mai 11/6 trở đi, mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, theo dự báo của chúng tôi thì khoảng ngày 14 - 16 (và có thể kéo dài sang ngày 17), khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại.

Trong đó, khu vực trung du và vùng núi có khả năng lại xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to. Đây cũng là những hình thế gây mưa thường xuất hiện trong giai đoạn tháng 6 này, cũng không phải là đặc biệt. Vì vậy, các địa phương cần chủ động thực hiện các phương án ứng phó, théo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới", ông Hưởng thông tin thêm.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ

Trong ngày hôm nay (10/6), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h ngày 10/6 đến 15h ngày 10/6 có nơi trên 50mm như: Hồng Thu (Lai Châu) 69.6mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 66.0mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 65.4mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 56mm, Giáp Trung (Hà Giang) 54.4mm,…

Dự báo: Từ chiều tối ngày 10/6 đến sáng sớm ngày 11/6 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 10/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.