Chuyên gia khí tượng: Từ nay tới cuối tháng 8, Bắc Bộ mưa nhiều, đan xen 1-2 đợt nắng nóng

Từ nay tới cuối tháng 8, Bắc Bộ mưa nhiều, đan xen 1-2 đợt nắng nóng

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, sau một thời gian dài có mưa liên tục nhiều địa phương ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với tổng lượng mưa 7 ngày qua phổ biến 70-150mm khiến số huyện có nguy cơ sạt lở ở các tỉnh đang ở mức cao. Cụ thể ở Sơn La có 175 xã thuộc 11 huyện với hơn 940 điểm có nguy cơ sạt lở; Lai Châu có 81 xã thuộc 8 huyện với hơn 510 điểm có nguy cơ sạt lở; Yên Bái có 75 xã thuộc 9 huyện và Bắc Kạn có 100 xã thuộc 8 huyện với hơn 300 điểm có nguy cơ sạt lở.

Từ trưa chiều mai (9/8), lượng mưa ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc giảm nhưng vẫn có thể xảy ra mưa và mưa rào trên diện rộng. Từ ngày 10 và 11/8 có khả năng còn mưa vài nơi, trời hửng nắng.

Dự báo, trong khoảng 20 ngày cuối tháng 8, khu vực Bắc Bộ vẫn nằm trong giai đoạn mưa nhiều đan xen với 1-2 đợt nắng nóng. Ngoài ra, trong tháng 8, khu vực Bắc Bộ phổ biến có mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%, riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên xấp xỉ trung bình.

Tổng lượng mưa trong 20 ngày cuối tháng tại khu vực Tây Bắc có thể đạt từ 100-200mm, khu vực Việt Bắc có thể đạt từ 150-250mm, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có thể đạt từ 150-300mm.

1.750 điểm có nguy cơ sạt lở do vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa nhiều

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, sau một thời gian dài có mưa liên tục nên nhiều địa phương ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với tổng lượng mưa 7 ngày qua phổ biến 70-150mm nên số địa phương có nguy cơ sạt lở ở các tỉnh đang ở mức cao.

Mưa lũ lớn, sạt lở đất, đá làm 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương, cùng với đó nhiều công trình cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị thiệt hại nặng nề. Ảnh:Tuấn Hùng

Từ ngày 8-10/8, trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với đỉnh lũ tại trạm Yên Bái và Phú Thọ lên mức báo động 1.

Dòng chảy các hồ chứa Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Bản Chát tăng chậm và duy trì ổn định trong ngày 8-9/8 sau đó giảm chậm. Trong khoảng 4-5 ngày tới, mực nước các hồ sẽ tăng thêm khoảng 2-4m do lưu lượng nước về hồ hiện vẫn lớn.

Tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/8

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, riêng phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, phía Bắc có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng phía Nam 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.