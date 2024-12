Chuyên gia khuyến nông chia sẻ cách nuôi một loài "đại bổ" kết hợp trồng lúa hữu cơ, cho thu nhập hấp dẫn

Con rươi cần môi trường sống rất sạch, do đó khi trồng lúa kết hợp nuôi rươi thì không thể can thiệp các loại thuốc hóa học, điều này giúp cải tạo tốt môi trường sinh thái tại địa phương, tạo ra sản phẩm chất lượng an toàn. Ảnh: PV