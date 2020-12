CLIP: "Đột nhập" trang trại nuôi 4.000 con lợn VietGAP, một ngày bán hơn 2 tấn thịt, thu 80 tỷ đồng/năm

CLIP: Đoàn công tác của Bộ NNPTNT kiểm tra khâu bảo quản, chế biến thịt lợn của HTX Hoàng Long (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Ông Nguyễn Trọng Long - Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long cho biết, thời điểm hiện tại, số đầu lợn của trại luôn giữ ở mức ổn định trên 4.000 con (lợn nái trên 500 con, lợn thịt 3.600 con/lứa).

Hiện nay, HTX Hoàng Long có trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học. 100% sản phẩm bán ra được sơ chế, chế biến đóng gói mang thương hiệu "Chuỗi thực phẩm A-Z". Hàng ngày, chuỗi cung ứng thịt lợn của HTX cung cấp ra ngoài thị trường khoảng 2,2 tấn thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn.

Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long (Thanh Oai) giới thiệu sản phẩm xúc xích được làm từ thịt lợn nuôi trong trang trại của HTX.

Từ năm 2012, HTX Hoàng Long đã thí điểm sử dụng nguồn thức ăn sinh học. Đến nay, 60% sản lượng thịt lợn được chăn nuôi bằng thức ăn sinh học và không lâu nữa sẽ tiến tới xóa bỏ việc dùng thức ăn công nghiệp.

Ông Long cho biết, việc sử dụng thức ăn ủ men Biowish cho lợn giúp giảm mùi hôi trong chăn nuôi và giảm 80 - 90% bệnh tiêu chảy ở lợn. Đặc biệt là giai đoạn lợn sữa, lợn thịt khỏe mạnh, da hồng hào, tiêu hóa tốt lợn ăn nhiều hơn, phân thải ra ít hơn, chất lượng thịt tốt.

Đối với lợn nái mang thai và lợn nái nuôi con, khi sử dụng thức ăn ủ men cũng cho kết quả rất tốt. Được biết, nếu nuôi lợn bằng thức ăn công nghiệp, trong 5 tháng sẽ nuôi được 1 con lợn có trọng lượng 100kg, nhưng nuôi bằng thức ăn sinh học phải mất 6,5 tháng lợn mới đạt trọng lượng đó.

Đoàn công tác của Bộ NNPTNT kiểm tra chất lượng ATTP trên sản phẩm của HTX Hoàng Long.

Hiện, HTX Hoàng Long đang tạo việc làm cho 40 lao động địa phương, với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

“Chăn nuôi lợn sạch, thân thiện với môi trường, lựa chọn thức ăn sinh học cho lợn là hướng đi lâu dài của HTX” - ông Long khẳng định.

Ông Long cũng tiết lộ, do chăn nuôi bài bản, áp dụng triệt để an toàn sinh học nên từ khi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, dù nhiều hộ bị thiệt hại nhưng đàn lợn hàng nghìn của HTX Hoàng Long vẫn bình an vô sự. Đến nay, HTX chưa có con lợn nào bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Để góp phần cung ứng thịt lợn cho thị trường dịp Tết Nguyên đán, tới đây, HTX Hoàng Long sẽ tăng số lượng lợn xuất chuồng lên 70%, tương đương 5 tấn thịt/ngày.

Ông Long tiết lộ, năm 2020 HTX Hoàng Long xuất bán khoảng 10.000 con lợn, tương đương 1.300 tấn, doanh thu 80 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác thăm chuỗi sản xuất, cung ứng thịt lợn của HTX Hoàng Long.

Đoàn công tác của Bộ NNPTNT lấy mẫu kiểm tra ATTP sản phẩm thịt lợn của HTX Hoàng Long.

Sản phẩm của HTX Hoàng Long lần đầu tiên được phân phối trên thị trường vào đầu năm 2017. HTX có tổ công nhân kỹ thuật chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến lành nghề, xuất thân từ các làng nghề giò chả Tân Ước. Hiện nay, Hoàng Long có một hệ thống cửa hàng tiện ích trong thành phố Hà Nội có bán các loại thịt, giò, chả, nem…