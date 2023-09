CMC với khát vọng lớn: Kiến tạo Việt Nam trở thành Digital Hub của khu vực

Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành Digital Hub như sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, các tuyến cáp quang biển và trạm cập bờ lớn, chính sách mở thuận lợi cho phát triển Khoa học - Công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao… Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần có một chiến lược đồng bộ, đa chiều, để phát huy tối đa các lợi thế của mình, đồng thời phải tạo ra sự vượt trội so với các đối thủ trong khu vực.

"Theo tôi, có có năm yếu tố chúng ta cần làm tốt là Hạ tầng số, con người. khuyến khích Đổi mới Sáng tạo, tạo môi trường pháp lý và đầu tư thuận lợi, cuối cùng là Bảo mật và an ninh, an toàn thông tin.Rất may mắn, các yếu tố trên đang được Chính phủ và Doanh nghiệp thực hiện đồng bộ và liên tục, cùng sự quyết tâm của những doanh nghiệp như CMC Telecom", ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch HĐQT CMC Telecom chia sẻ.

Hiện thực hoá mục tiêu Digital Hub

Nhờ định hướng chiến lược từ Chính phủ, đồng thời là doanh nghiệp hạ tầng viễn thông duy nhất của Việt Nam có cổ đông nước ngoài, CMC Telecom đã hành động và từng bước hiện thực hóa mục tiêu này. Điều đó được thể hiện ba ba yếu tố chính, cũng là điều kiện then chốt cho Digital Hub, gồm: Hạ tầng kết nối, DC/Cloud và Dịch vụ dữ liệu.

Về mặt hạ tầng kết nối, tháng 12/2017, CMC Telecom đầu tư 500 tỷ đồng, xây dựng tuyến cáp quang xuyên Á Agrid CVCS kết nối trực tiếp với các tuyến cáp quang biển quan trọng ra toàn cầu. Lần đầu tiên Việt Nam có tuyến cáp quang đất liền kết nối với trực tiếp với vành đai khu vực Đông Nam Á. Đó cũng là cơ sở đầu tiên để đưa Việt Nam trở thành điểm trung chuyển dữ liệu, thông qua hệ thống hạ tầng viễn thông liền mạch, ổn định và toàn diện.

Cũng vào năm 2017, CMC Telecom là một trong những đơn vị đầu tiên chủ động xây dựng nền tảng điện toán đám mây Make-in-Vietnam CMC Cloud, quyết tâm kéo dữ liệu về lưu trữ tại "đám mây" Việt.

Vào tháng 8/2022 vừa qua, CMC Telecom đã hoàn thành mục tiêu này khi khai trương DC thứ ba của mình đặt tại Tân Thuận (TP. HCM). Đây là DC đầu tiên trong nước đạt chuẩn Uptime Tier III về cả thiết kế và xây dựng, trong đó có nhiều tiêu chí sẵn sàng cho Tier IV. Hạ tầng này giúp tăng cường không chỉ về số lượng và chất lượng cho lưu trữ dữ liệu, mà còn giúp gia tăng tính bảo mật, đảm bảo an toàn cho việc tiếp nhận, trung chuyển, kết nối, lưu trữ và xử lý dữ liệu với lưu lượng khổng lồ, với những tiêu chuẩn quốc tế đã được chứng nhận.

Mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh Digital Hub Việt Nam là các dịch vụ về dữ liệu dựa trên các nền tảng về Hạ tầng đã đạt được. Mới đây, CMC Telecom đã bổ sung thêm hai mảng dịch vụ gồm IT Outsourcing và Cyber Security, với mục tiêu cung cấp giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số toàn diện hơn nữa, đồng thời phải an toàn và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Hướng tới trở thành DN cung cấp hạ tầng số dẫn đầu khu vực

Xét về tuổi đời, CMC Telecom vẫn có thể được coi là một công ty trẻ, tuy nhiên những gì mà CMC Telecom làm được đã góp phần đưa tên tuổi của CMC nói riêng và ngành Viễn thông - CNTT của Việt Nam vươn xa.

Hôm nay, CMC Telecom là công ty tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng nền tảng số, giải pháp an ninh mạng mang tầm quốc tế. Thành tựu của công ty không chỉ ở Việt Nam, mà còn ghi dấu trên trường quốc tế, với việc phục vụ cho những khách hàng trong top 500 doanh nghiệp toàn cầu. Ngay trong giai đoạn đại dịch, CMC vẫn đảm bảo cung cấp hàng ngàn kỹ sư cho trung tâm R&D của Samsung.

Nền tảng CMC Cloud do CMC phát triển gần 10 năm qua, hiện chiếm khoảng 25% thị phần Cloud nội địa, được vinh danh Top 10 nền tảng số Make in Vietnam xuất sắc nhất. Không chỉ mang doanh nghiệp Việt đến gần hơn với thế giới thông qua các kết nối, hạ tầng Viễn thông - Công nghệ thông tin hiện đại, CMC Telecom còn là đối tác cấp cao trong việc cung cấp dịch vụ của các "ông lớn" công nghệ trên thế giới như AWS, Google, Microsoft, Oracle…

"Với con người, tuổi 15 là giai đoạn sung sức, sẵn sàng bứt phá để đạt mục tiêu thì CMC Telecom cũng vậy. Tôi tin rằng với những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng định hướng đúng đắn, CMC Telecom sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong việc cung cấp hạ tầng số không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực, hiện thực hóa giấc mơ đưa Việt Nam trở thành Digital Hub của khu vực và thế giới", ông Chính chia sẻ.