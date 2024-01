Cận cảnh củ đậu khủng của ông nông dân ở Thanh Hà, không đủ hàng bán cho khách.



Độc lạ Hải Dương, Cận cảnh củ đậu khủng của ông nông dân Thanh Hà, giá không rẻ những vẫn không đủ bán hàng bán cho người dân chơi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Nguyễn Việt.

Về thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hỏi về nhà ông Trần Văn Liêm, người trồng củ đậu khủng, ai cũng biết và chỉ dẫn đến nhà ông không mấy khó khăn.

Trò chuyện với ông Trần Văn Liêm, được biết, hiện nay ông đã thu hoạch xong. Nhiều củ đậu khủng có trọng lượng từ 10 kg đến 22 kg/củ, khách đã mua hết. Hiện tại ở nhà chỉ còn lại một số ít củ hơn chục kg/củ và một số ít củ nhỏ để cho dành cho, tặng một số người thân và nhà dùng để trưng bày chơi Tết.

Với những củ đậu khủng còn lại, được nhìn thấy, được bê lên và được ăn trải nghiệm củ đậu khủng, tôi tôi thực sự ngỡ ngàng, lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy củ đậu khủng to, nặng đến vậy.

Để củ đậu được nguyên vẹn không bị trầy xước, khi thu hoạch ông Liêm luôn dặn người nhà phải đào bới cẩn thận. Ảnh: NVCC.

Ông Liêm đang cắt những dễ nhỏ, vệ sinh củ đậu khủng sau khi bới lên. Ảnh: NVCC.

Về hình dáng nó không khác củ đậu thường, cái khác là trọng lượng nó to hơn rất nhiều, cỡ mấy chục lần so với củ đậu thường. Tôi nói vui với ông Liêm rằng, với sức nặng của củ đậu khủng tầm 12 kg này, có thể bê củ đậu để rèn luyện sức khoẻ thay cho tập tạ cũng rất hay.

Khi được ông mời ăn trải nghiệm củ đậu khủng, nó mang lại cho tôi dư vị ngọt thanh, mát lành. Trong mâm cỗ ngày Tết có đĩa củ đậu khủng được cắt thành miếng để mời thực khách, nhất là khi uống rượu vào và nhắm củ đậu sẽ giúp các thực khách giải rượu, không còn gì bằng.

Người nhà giúp ông Liêm thu hoạch củ đậu khủng. Ảnh: NVCC.

Đang ngồi trò chuyện với ông, có khách gọi điện hẹn và đến nhà hỏi mua củ đậu khủng. Vị khách đến trình bày mong muốn mua củ đậu khủng của ông Liêm. Ông Liêm cho biết, củ đậu khách đã mua hết, chỉ còn vài củ ông dành để tặng người thân, bạn bè.

Trò chuyện với vị khách, được biết anh tên là Lê Quý Cường, đến từ TP Hải Dương. Anh là khách quen của ông Liêm từ 5 năm nay. Đây là lần đến mua củ đậu khủng lần thứ 2 của anh Cường. Lần 1 diễn ra vào ngày mồng 1 tháng Chạp vừa rồi, anh mua được 2 tạ củ đậu, với số lượng hơn chục củ.

Anh Lê Quý Cường, khách hàng đến từ TP Hải Dương trở lại nhà ông Liêm lần 2 để mua củ đậu khủng về chơi và tặng người thân, bạn bè. Ảnh: Nguyễn Việt.

Anh Cường chính là vị khách đầu tiên đến mua củ đậu khủng của ông Liêm để chơi và tặng người thân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Anh Cường cho biết: "Ngoài mua về để gia đình trưng bày, chơi trong dịp Tết, tôi còn để tặng người thân, bạn bè. Ai cũng thích món quà này, vì nó khá độc, lạ. Giờ cứ đến dịp Tết anh em bạn bè lại hỏi có củ đậu khủng không?".

Những củ đậu khủng trên chục kg của gia đình ông Liêm. Ảnh: Nguyễn Việt.

Vì là khách hàng lâu năm, thân thiết và sự "thuyết khách" tài tình đã khiến ông Liêm xuôi lòng, không thể chối từ và đã bán cho anh Cường 3 củ đậu khủng, cỡ mỗi củ hơn chục kg. Anh Cường còn đặt hàng ông Liêm vài chục củ cho Tết năm sau, đỡ phải mua "nhỏ giọt" thế này.

Cơ duyên với củ đậu khủng, không ngờ thành hàng độc, lạ chơi Tết được săn tìm

Trong câu chuyện với ông Liêm, được ông cho biết cơ duyên đến với việc trồng củ đậu.

Năm 2010, ông Liêm được một người bạn tặng cho hạt giống củ đậu khủng ông đem về trồng. Người bạn của ông Liêm không có duyên với củ đậu khủng, vì trồng củ không khủng, chỉ to cỡ vài kg/củ.

Ông Liêm tận dụng khoảng đất trồng xen kẽ với diện tích cây ăn quả và một mảnh ruộng khác để trồng củ đậu. Tổng diện tích trồng củ đậu khủng của ông ước khoảng 1 sào. Với khoảng diện tích ít ỏi này, mỗi năm ông trồng trên dưới 200 gốc củ đậu.

Một số củ đậu khủng có trọng lượng từ hơn chục kg đến hơn 20 kg mà ông Liêm trồng và thu hoạch. Ảnh: NVCC

Thực ra, mất 3 – 4 năm đầu, ông Liêm trồng, khi thu hoạch củ đậu cũng không được to, cũng chỉ đạt kích cỡ như người bạn của ông trồng. Vừa trồng vừa rút kinh nghiệm trong việc chăm sóc đến năm thứ 5, ông trồng thành công củ đậu khủng. Khi thu hoạch lượng củ đậu to nhiều.

Có củ đậu khủng ông Liêm lan toả đến nhiều người bằng việc cho, tặng người thân, bạn bè. Tiếng lành đồn xa, những năm sau đó, được nhiều người biết đến, hỏi mua để chơi Tết. Những người mua củ đậu ngoài mua để chơi còn tặng cho người thân, bạn bè.

Củ đậu khủng được nhiều người lựa chọn trưng bày, chơi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Nguyễn Việt.

Cứ thế, chuyện ông Liêm có củ đậu khủng cứ lan toả mãi. Đến giờ, củ đậu khủng của nhà ông Liêm giờ trở thành thứ hàng độc, lạ chơi Tết được nhiều khách hàng săn tìm. Ông không có nhiều để bán đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Liêm tâm sự: "Củ đậu nhà tôi, được các khách hàng đặt mua từ khi chưa dỡ. Do số lượng ít, không đủ đám ứng nhu cầu của khách mua chơi Tết".

Cũng theo ông Liêm vụ củ đậu phục vụ Tết 2024 là vụ thắng lợi nhất từ khi trồng củ đậu khủng. Bởi số lượng củ đậu có kích thước to khủng nhiều hơn các năm trước. Mức to khủng từ hơn chục kg/củ trở lên là phổ biến, thậm chí củ to nhất đạt trọng lượng 22 kg. Sau đó, đến loạt củ đậu có trọng lượng từ 5 – 9 kg và lượng củ dưới 5 kg trở xuống, hay củ hỏng không nhiều.

Clip: Cận cảnh củ đậu khủng của ông nông dân Thanh Hà - Hải Dương, hàng chơi Tết độc, lạ, giá không rẻ nhưng vẫn không đủ bán. T/h: Nguyễn Việt.

Do là thứ hàng độc, lạ chơi Tết nên ông Liêm không bán theo mức giá so với củ đậu thường. Đối với những củ đậu nặng từ 10 kg trở lên giá sẽ không dưới 1 triệu đồng/củ. Những củ càng to càng có giá cao. Với diện tích 1 sào củ đậu với trên dưới 200 gốc với giá bán như vậy, ông Liêm thu về trên dưới 150 triệu đồng.

Không ngờ cơ duyên đến với việc trồng củ đậu khủng sau khi nghỉ hưu, không ngờ lại trở thành hàng độc, lạ, có giá cao giúp vợ chồng ông Liêm có nguồn thu ổn định. Từ nguồn thu ấy, gia đình ông sẽ đón một cái Tết đủ đầy, an vui.