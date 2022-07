Có tổ hợp tác thu mua rau màu, nông dân một xã ở An Giang không còn lo "dội chợ"

Lâu nay, điệp khúc được mùa mất giá, “giải cứu nông sản”… là tình trạng diễn ra quen thuộc đối với người nông dân. Tổ hợp tác thu mua rau màu do Hội Nông dân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thành lập đã giúp nông dân an tâm sản xuất, không còn lo lắng về đầu ra hay chịu lỗ vì bị thương lái ép giá.