Come out: Tôi là một cô gái!

Có lẽ với những người thuộc cộng đồng LGBT, come out là cột mốc vô cùng quan trọng, nó đánh dấu một cuộc đời mới, những khó khăn thách thức mới và cũng là những cơ hội mới. Chỉ cần được sống là chính mình, họ sẵn sàng vượt qua tất cả!