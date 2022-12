Khởi tố mới 11 vụ với 16 bị can

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ 9, bước sang ngày làm việc thứ 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, để phục vụ kỳ họp này.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, kết quả điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng tại tỉnh Bình Định cho thấy, trong kỳ cơ quan Công an các cấp trên địa bàn tỉnh, đã khởi tố mới 11 vụ - 16 bị can và 2 bị can (trong 1 vụ án đã khởi tố kỳ trước) về các tội tham nhũng, chức vụ.

Gồm các vụ: 1 vụ/2 bị can phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" tại Bưu điện văn hóa xã Phước An, huyện Tuy Phước; 1 vụ/5 bị can phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại xã Mỹ Đức, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ; 1 vụ/1 bị can phạm tội "Tham ô" tại UBND phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn; 1 vụ/1 bị can phạm tội "Tham ô tài sản" tại Công ty TNHH BĐS Hồng Đức, TP.Quy Nhơn; 7 vụ/7 bị can phạm tội "Tham ô tài sản" tại Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Nha Trang (thị xã Hoài Nhơn); khởi tố bổ sung 2 bị can phạm tội "Tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án tại Ban Quản lý Cấp thoát nước huyện Tây Sơn.

Xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ - nơi xảy ra sai phạm đất đai khiến nhiều cán bộ bị bắt. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngoài ra, đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ - 5 bị can. Gồm các vụ: Tham ô tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Ban Quản lý Cấp thoát nước huyện Tây Sơn (3 bị can); Tham ô tài sản tại Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn (2 bị can).

Viện KSND các cấp đã truy tố 1 vụ, 3 bị can. Cụ thể, vụ Tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Ban Quản lý Cấp thoát nước huyện Tây Sơn (3 bị can). Hiện TAND tỉnh Bình Định đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ án tham nhũng, kinh tế

TAND các cấp tỉnh Bình Định đã xét xử 3 vụ - 4 bị cáo. Gồm các vụ: Trần Thanh Thảo - Nhân viên y tế, kiêm thủ quỹ Trường THCS thị trấn Tuy Phước có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền 804.966.858 đồng, với mức hình phạt 6 năm tù; Phan Đình Khoa - Nhân viên Công ty CP Dịch vụ Thương mại Quy Nhơn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản với tổng số tiền 654.814.000 đồng, với mức hình phạt 12 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Dung và Lê Thanh Đông - Nhân viên Cửa hàng xăng dầu phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn có hành vi tham ô tài sản với tổng số tiền 88.066.780 đồng, trong đó Lê Thị Hồng Dung với mức hình phạt 30 tháng tù và Lê Thanh Đông với mức hình phạt 24 tháng tù.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ 9, hôm nay bước sang ngày làm việc thứ 2. Ảnh: Dũ Tuấn.

Về kết quả xử lý tài sản tham nhũng, trong kỳ qua xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng, các cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi số tiền 5.120 triệu đồng, trong đó thu hồi trong quá trình xử lý kết quả kiểm tra, thanh tra số tiền 4.782 triệu đồng; thu hồi trong quá trình xử lý các vụ án số tiền 339 triệu đồng.

Cụ thể, qua xử lý vụ việc sai phạm tại UBND phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, cơ quan có thẩm quyền đã chỉ đạo xử lý thu hồi 76.098.000 đồng (đạt tỷ lệ 100%). Qua xử lý kết quả thanh tra tại TP.Quy Nhơn, Thanh tra tỉnh Bình Định đã xử lý thu hồi số tiền 4.705 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%) trong vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong việc xây dựng tuyến đường Hoàng Văn Thụ (nối dài), do Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn thi công. Quá trình thụ lý giải quyết theo thẩm quyền vụ án tại Ban quản lý Cấp thoát nước huyện Tây Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã xử lý thu hồi số tiền 339.646.240 đồng.

Ban Quản lý Cấp thoát nước huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đặc biệt, qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, Đảng ủy, UBND phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn đã phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Cảnh, công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường của UBND phường Hoài Hảo do có hành vi làm giả chứng từ để chiếm đoạt số tiền 76.098.000 đồng.

Các cơ quan có thẩm quyền của thị xã Hoài Nhơn đã tiến hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Xuân Cảnh và các cá nhân có liên quan theo quy định.

Trong năm 2023, tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án tham nhũng và kinh tế có liên quan đến tham nhũng đã phát hiện, kiên quyết thu hồi triệt để tiền và tài sản tham nhũng theo quy định.