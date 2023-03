Công an quận Nam Từ Liêm công khai đường dây nóng phản ánh vi phạm trật tự đô thị, ATGT

Công an quận Nam Từ Liêm triển khai "Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023".



Theo đó, Công an quận Nam Từ Liêm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng "văn hóa giao thông". Đồng thời nâng cao ý thức tự giác của người dân, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận.

Ảnh: Cổng TTĐT Công an quận Nam Từ L

Công an quận phát động toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin các hành vi vi phạm về: Trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn nơi cư trú, học tập, làm việc, tập trung.

Theo đó, các vi phạm người dân dễ nhận diện như:

Ô tô vào đường cấm, đi ngược chiều; vượt đèn đỏ; chở vật liệu, đất, phế thải gây mất vệ sinh môi trường, dừng, đỗ không đúng nơi quy định…

Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông…

Điểm dừng, đón, trả khách không đúng quy định; xe "dù", bến "cóc".

Các vi phạm về trông giữ phương tiện: Trông giữ không phép, nhất là tại các bến, bãi trông giữ phương tiện trái phép tại các khu đất trống, đất dự án chưa triển khai; không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy; trông giữ phương tiện quá diện tích, sai đối tượng so với giấy phép (cấp phép trông xe nhưng lại trông giữ ô tô); không phát hành vé đúng quy định, thu quá giá so với quy định…

Các vi phạm về lấn chiếm hè phố để kinh doanh, buôn bán; tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, dựng lều lán, mái che, họp chợ, xây bục bệ cầu dẫn xe, treo đặt biển quảng cáo băng rôn sai quy định…

Các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường: vứt rác không đúng nơi, đúng thời gian quy định, vứt rác tại nơi công công…

"Cò mồi", buôn bán hàng rong, "cò mồi" đeo bám khách du lịch, hát rong… nhất là các khu vực diễn ra lễ hội, khu vực vui chơi giải trí, khu vực công cộng.

Khi phát hiện có hoạt động "vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm" người dân thông báo, phản ánh lên Trang Zalo Công an quận Nam Từ Liêm để phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết theo quy định.

Hoặc thông báo, phản ánh đến UBND các phường; Công an các phường theo số đường dây nóng:

1. CAP Mỹ Đình 1: 02437965178

2. CAP Mỹ Đình 2: 02437965179

3. CAP Mễ Trì: 02437858956

4. CAP Phú Đô: 02437684512

5. CAP Trung Văn: 02435531296

6. CAP Đại Mỗ: 02437894566

7. CAP Tây Mỗ: 02437894548

8. CAP Xuân Phương: 02462536693

9. CAP Phương Canh: 02437654061

10. CAP Cầu Diễn: 02437643288