Công an Thái Bình nêu quan điểm nếu có việc lợi dụng sắp xếp, bố trí cán bộ để phát sinh tiêu cực

Thực hiện Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kết luận của Bộ Chính trị, Đề án số 25-ĐA/ĐUCA ngày 11/01/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và công an địa phương.

Đại tá Vũ Mạnh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phổ biến, quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, cần lưu ý trên các lĩnh vực công tác khi không tổ chức công an cấp huyện và việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời quán triệt mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu giải quyết thấu đáo các nguyện vọng chính đáng của cán bộ chiến sĩ đúng quy định theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: CATB

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện trên cơ sở tuân thủ 3 nguyên tắc; 7 định hướng; thực hiện 5 nội dung trọng tâm trong sắp xếp, bố trí lãnh đạo, chỉ huy; kiện toàn tổ chức đảng, đảm bảo xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác được chính xác, công khai, minh bạch, đúng chế độ.

Với phương châm tích cực, khẩn trương nhưng chắc chắn để tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng công an toàn tỉnh Thái Bình nhằm lựa chọn được nhân sự đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ, các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, liên thông, toàn diện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu, việc kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ là công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm nên trong quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm.

Lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện để làm gương, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời giải quyết thấu đáo theo quy định, nguyện vọng chính đáng của cán bộ chiến sĩ, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ trực tiếp chịu tác động khi sắp xếp, bố trí theo mô hình tổ chức mới, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Cùng với đó tập trung nắm, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến chất lượng công tác chuyên môn, kiên quyết xử lý việc lợi dụng chủ trương sắp xếp, bố trí cán bộ để phát sinh tiêu cực; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động lợi dụng chủ trương để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Công an tỉnh Thái Bình thông tin, sẽ kiên quyết xử lý việc lợi dụng chủ trương sắp xếp, bố trí cán bộ để phát sinh tiêu cực. Ảnh: CATB

Công an Thái Bình cho biết, việc sắp xếp, bố trí cán bộ công an cấp huyện đến nhận các vị trí công tác mới phải đảm bảo thận trọng, khách quan, phù hợp với yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng theo đúng chủ trương "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở".

Các đơn vị, địa phương ưu tiên tăng cường nguồn lực cho công an cơ sở, nhất là xây dựng công an cấp xã đủ sức mạnh để giải quyết tình hình ngay từ cơ sở; quá trình tiếp nhận bàn giao phương tiện, chức năng nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu phải khẩn trương, kịp thời và đảm bảo; các đơn vị tiếp nhận chức năng nhiệm vụ mới phải lên phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Qua đó, giúp cho việc triển khai tổ chức hoạt động của Công an tỉnh Thái Bình theo mô hình tổ chức mới đảm bảo nhanh, gọn, không gián đoạn, hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phát huy vai trò nêu gương, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, tổ chức triển khai với quyết tâm chính trị cao.

Quá trình thực hiện phải đảm bảo tiến độ, không làm gián đoạn công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời chú trọng công tác chính trị tư tưởng, kịp thời giải quyết thấu đáo các nguyện vọng chính đáng của cán bộ chiến sĩ đúng quy định theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thái Bình sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy chế làm việc để nâng cao hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận trong nội bộ; huy động, bố trí nguồn lực phù hợp để xây dựng Công an tỉnh Thái Bình, công an xã vững mạnh, toàn diện theo mô hình tổ chức mới.