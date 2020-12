Công an thu thập hồ sơ vụ có dấu hiệu thông đồng, móc nối dìm giá đất ở Long An

Đất trúng đấu giá đều về tay Cát Tường Group?

Liên quan đến những sai phạm trong công tác đấu giá đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An mà Thanh tra tỉnh này đã chỉ ra, trong đó có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá nhằm dìm giá gây thất thoát tài sản Nhà nước, Công an tỉnh Long An đã yêu cẩu Thanh tra tỉnh cung cấp hồ sơ, kết luận thanh tra vụ đấu giá tài sản đối với Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1 cho Công an tỉnh để rà soát, thu thập phục vụ cho công tác điều tra.

Trả lời báo chí về việc tại sao phát hiện những sai phạm, trong đó có việc nhóm người móc nối với nhau để dìm giá đất gây thất thoát tài sản Nhà nước nhưng không chuyển cơ quan điều tra để làm rõ, Thanh tra tỉnh Long An đã có những phản hồi.

Theo Thanh tra tỉnh Long An, đối với việc tổ chức đấu giá tài sản đất Khu dân cư Đô thị Sân bay giai đoạn 1 gồm 343 nền. Trong đó 313 lô nền có 5 người mua hồ sơ (mỗi lô có 2 người) và trúng đấu giá với 1 mức giá gồm các ông, bà: Nguyễn Quốc Bảo (116 lô), Lê Nguyễn Vũ Linh (35 lô), Nguyễn Quốc Thảo (97 lô), Vũ Thị Thu Thảo (29 lô) và Vũ Nguyễn Thị Diễm Thúy (36 lô).

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 2/4/2018 cả 5 người trúng đấu giá trên đã hợp đồng ủy quyền cho Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Cát Tường (thành viên của Cát Tường Group) để thực hiện kinh doanh.

Công an tỉnh Long An đã yêu cầu Thanh tra tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ thông đồng, dìm giá đất tại những cuộc đấu giá các khu đất ở thị xã Kiến Tường.

Thanh tra tỉnh Long An nhận định, hành vi này có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, vi phạm tại điểm b khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thanh tra tỉnh Long An cho rằng, hành vi vi phạm pháp luật của 5 người tham gia đấu giá, Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam (SASC) và Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Cát Tường nêu trên có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nên có cơ sở để chuyển sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Long An đã tiến hành chủ trì, tổ chức họp liên ngành với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời mời Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng tham dự để xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua cuộc họp, các ngành có ý kiến chưa đủ cơ sở, điều kiện để xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ nhận định chưa chứng minh được thông đồng, dìm giá, số tiền thiệt hại. Vì vậy, sau khi ý kiến của các ngành, rà soát lại hồ sơ, quy định, Thanh tra tỉnh Long An đã kết luận không chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, sau khi kết luận thanh tra được công bố, Công an tỉnh Long An đã yêu cầu Thanh tra tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu, kết luận thanh tra để công an tỉnh nghiên cứu, rà soát, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tại huyện Đức Hoà, tháng 9/2017, ông Võ Thái Thông (SN 1986, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã đấu giá thành công gần 300 lô đất tại dự án khu dân cư vượt lũ thị trấn Hiệp Hòa.

Sau khi trúng đấu giá, ông Thông đã ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty cổ phần Tư vấn kinh doanh bất động sản Cát Tường Sài Gòn ( cũng thuộc Cát Tường Group) tư vấn, ký kết chuyển nhượng toàn bộ các lô đất nói trên.

Không chỉ vậy, sau khi hoàn tất các thủ tục sau đấu giá, các dự án nói trên đã được "thay áo mới" với những cái tên hết sức mĩ miều "Kiến Tường Central Mall", "Cát Tường Golden River Residence" và được chào bán công khai trên các phương tiện truyền thông với chủ đầu tư "mới" là Cát Tường Group.

Cần điều tra làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm

Theo luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP.HCM, Thanh tra tỉnh Long An dựa vào quyết định nội chính để không chuyển cơ quan điều tra là áp dụng sai căn cứ pháp luật. Luật Thanh tra không có căn cứ đó. Mặt khác, cũng không có quy định nào nói rằng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng nội chính không đồng ý thì không chuyển cơ quan điều tra. Trong trường hợp thanh tra địa phương làm không đúng quy trình thì Thanh tra Chính phủ nên vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Gần đây, việc truy tố vợ chồng Đường "Nhuệ", liên quan đến việc thao túng đấu giá đất ở tỉnh Thái Bình, đã làm nóng dư luận cả nước. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thái Bình, do tiếp tay cho Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") thao túng kết quả đấu giá đất.

Theo thông tin được đăng tải trên báo chí, ngoài sự tiếp tay của bốn cán bộ thuộc trung tâm đấu giá và trung tâm phát triển quỹ đất mà công an vừa khởi tố, băng nhóm Đường "Nhuệ" đã dùng các thủ đoạn uy hiếp người dân để thao túng các cuộc đấu giá đất tại Thái Bình. Chỉ trong hai năm 2019 - 2020, Công ty Đường Dương của Đường "Nhuệ" đã liên tục trúng đấu giá hàng chục lô đất tại các địa phương, hầu hết là các lô đất có vị trí đẹp.

Việc đưa ra ánh sáng vụ Đường "Nhuệ" đã phần nào giải tỏa bức xúc của người dân, giúp củng cố lòng tin và sự công bằng, minh bạch sẽ được lập lại. Còn đối với những vụ đấu giá bất thường ở Long An, theo các luật sư, không có quy định nào có kết luận thanh tra rồi thì không khởi tố hình sự. Do vậy, câu chuyện khi nào sáng tỏ, vẫn phải chờ những động thái tiếp theo.