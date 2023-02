Công an Tiền Giang phá chuyên án đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản như thế nào?

"Để cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân, nhóm đối tượng đã trực tiếp điện thoại khủng bố tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm... có liên quan đến bị hại bằng hình thức đe dọa giết vợ, con, người thân, đem quan tài đế nhà, ném bình gas gây cháy buộc các nạn nhân phải trả nợ. Nhiều tỉnh ở TP.HCM, miền Tây, miền Đông Nam bộ đến tận Hà Nội bị các đối tượng khủng bố tinh thần như vậy", Công an Tiền Giang thông tin, trưa 23/2.

Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TPHCM, Cục cảnh sát hình sự khám xét trụ sở nơi hoạt động khủng bố của nhóm đối tượng. Ảnh: CATG

Từ tài liệu thu thập cùng chứng cứ thể hiện hành vi phạm tội của từng đối tượng, trinh sát hình sự Công an Tiền Giang phối hợp Công an TP.HCM, Cục hình sự Bộ Công an huy động 120 cán bộ chiến sĩ lập Ban chuyên án bí mật triển khai lực lượng để bắt trọn ổ tội phạm.

Khoảng 10 giờ ngày 14/2, Ban chuyên án ập vào khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà "T&T Dancesport" đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình (TP.HCM), nơi được xem là "đại bản doanh" của đối tượng cầm đầu.

Đối tượng trong băng cưỡng đoạt tài sản bị bắt khẩn cấp tại trụ sở hoạt động khủng bố, đòi nợ. Ảnh: CATG

Tại đây, Cơ quan điều tra thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản.

Cùng lúc triệu tập làm việc 133 đối tượng có liên quan việc phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ.

Quá đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận vai trò của từng cá nhân được phân công.

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang quyết định khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt). Đây là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp) cùng tội "Cưỡng đoạt tài sản". 13 đối tượng khác bị tạm giữ hình sự cùng hành vi phạm tội trên, số còn lại tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý.

Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp tham gia trong Ban chuyên án khám xét tại nơi hoạt động của nhóm đối tượng. Ảnh CATG

Nhóm đối tượng khai nhận, tổ chức hoạt động chủ yếu là núp bóng công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty. Tổ chức tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng.

Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.

Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, Ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền.

Với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên, số đối tượng này không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 21/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các cục nghiệp vụ Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.