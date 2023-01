Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

Bạch, Ngân, Nhu (từ trái qua) bị bắt vì tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Ảnh: CACC

Chiều 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Long Bạch (32 tuổi), Phạm Thị Mai Ngân (38 tuổi), Huỳnh Long Nhu (30 tuổi, đều ngụ TP.HCM) cùng 40 người khác về các tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Theo cơ quan điều tra, 43 bị can này nằm trong đường dây đánh bạc quy mô 87.000 tỷ đồng , bị Công an TP.HCM triệt phá năm 2021.

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra xác định số tiền các bị can sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc; số tiền hưởng lợi từ việc phạm tội; phong tỏa tài sản và thu hồi tài sản có liên quan trong đường dây cờ bạc trên. Sau khi kê biên và thu hồi tài sản do các bị can phạm tội mà có, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện KSND.

Kết luận điều tra của vụ án này thể hiện, đường dây đánh bạc 87.000 tỷ do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (có máy chủ đặt tại Thụy Điển).

Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp. Người chơi lôi kéo con bạc tham gia càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Tiền hoa hồng được trả bằng tiền kỹ thuật số theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý.