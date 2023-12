Công ty Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2023

Từ đầu năm đến nay, PC Đắk Nông nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu thống kê, phụ tải tiêu thụ cực đại 10 tháng 2023 là 147MW, sản lượng điện thương phẩm 10 tháng thực hiện 575,9 triệu kWh, đạt 86,34% kế hoạch năm 2023, tăng 19,54% so với cùng kỳ.



Các chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng được công ty thực hiện đạt kế hoạch giao. Theo đó, 10 tháng 2023, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 93,48%, tăng 6,48% so với kế hoạch; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện môi trường mạng (website, email, app) đạt 99,90%, tăng 13,90% so với kế hoạch giao; tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện cung cấp trực tuyến đạt cấp độ 4 đạt 100%; tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 100%.

PC Đắk Nông nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Năm 2023, Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng là 129 tỷ đồng, đến nay Công ty Điện lực Đắk Nông đã hoàn thành đóng điện 16 dự án công trình nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện. Tổng giá trị đầu tư xây dựng thực hiện hơn 108 tỷ đồng, đạt 83,6% kế hoạch năm.

Các công trình còn lại hiện đang được khẩn trương thực hiện và hoàn tất. Sau khi các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng hệ thống điện, từ đó giảm sự cố, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong công tác chuyển đổi số, Công ty tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của công ty.

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, PC Đắk Nông tiếp tục tăng cường kiểm tra toàn bộ lưới điện thuộc địa bàn quản lý; đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định liên tục cho các phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng.

PC Đắk Nông thực hiện các công trình chống quá tải lưới điện mùa khô năm 2023.

Các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra sự cố cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất; tiếp tục tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện đến khách hàng sử dụng điện; triển khai hiệu quả chương trình "Tri ân khách hàng" và các hoạt động an sinh xã hội tạo sự lan tỏa, chia sẻ trong cộng đồng.

Đến nay, PC Đắk Nông đã hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng như chỉ tiêu điện thương phẩm, chỉ tiêu quản lý vận hành lưới điện và công tác chăm sóc dịch vụ khách hàng… Bám sát kế hoạch năm 2023, hiện các phòng ban của Công ty cũng như Điện lực các huyện, thành phố đang rà soát tất cả các chỉ tiêu để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng Công ty giao.

Công ty tiếp tục tập trung vào đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của khách hàng; giảm tổn thất điện năng cũng như thực hiện tốt các giải pháp về giảm sự cố lưới điện, tiếp tục thực hiện tốt công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng và đầu tư xây dựng.