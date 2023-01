Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán và hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023, Đội CSGT Công an TP.Việt Trì đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng thông suốt, an toàn.

Điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia giao thông đến với Đền Hùng được đặt tại cổng chính Đền Hùng. Ảnh: T.Q

Lực lượng CSGT tặng nước uống, sữa, bánh mì, xăng xe cho người dân

Theo đó, tại cổng chính khu di tích, Đội CSGT đã tổ chức điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia giao thông đến với Đền Hùng.

Đặc biệt, Đội CSGT còn phát miễn phí nhu yếu phẩm (nước, sữa, bánh mì…), xăng xe; hỗ trợ người dân xử lý sự cố phương tiện và tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham quan, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.



Lực lượng CSGT nhiều địa phương ở tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân làm ăn xa về quê đón Tết bằng những việc làm thiết thực, như đổ xăng xe

phát miễn phí nước, bánh mì, sữa... Ảnh: T.Q

Chị Nguyễn Thị Mai (Hưng Yên) cho biết, năm nay là lần đầu tiên chị về Đất Tổ du xuân, thắp hương tri ân các vị Vua Hùng, tổ tiên vào dịp Tết Nguyên đán. Ngay ở cổng chính của Đền Hùng, đoàn du khách của chị được các đồng chí CSGT niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn cách di chuyển tiện lợi nhất đến với Đền Hùng thắp hương, vãn cảnh.

"Tôi đặc biệt ấn tượng việc làm phát nước, bánh mì, sữa miễn phí cho những người có nhu cầu. Đây là hình ảnh rất đẹp, cần được lan tỏa rộng rãi hơn" – chị Mai vui vẻ nói.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 rơi vào ngày cuối tuần, dự báo lượng người về dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng sẽ rất đông. Do đó, lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông một cách khoa học, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương, đồng bào cả nước về tham gia các hoạt động Giỗ Tổ, góp phần xây dựng hình ảnh con người Đất Tổ thân thiện, mến khách trong lòng du khách.