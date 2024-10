"Cú hích" của công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam: Vì sao khán giả phát cuồng bởi hai concert "Anh trai"? (Bài 1)

LTS: Vừa qua, hai concert quy tụ hơn 60 nghệ sĩ nam nổi danh diễn ra vào ngày 19/10 tại TP.HCM đã tạo nên "cơn sốt" lớn đối với thị trường giải trí Việt. Trong khi concert Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút khoảng 20.000 khán giả thì concert của Anh trai say hi cũng không kém phần sôi động khi người yêu nhạc phủ kín khán đài tại Vạn Phúc City (thành phố Thủ Đức, TP.HCM). Tuy con số 78.000 khán giả trực tiếp theo dõi hai đêm diễn mà nhà sản xuất chương trình thông báo sau đó bị nhiều người cho là có phần "phóng đại" nhưng không thể phủ nhận hiệu ứng mạnh mẽ mà Anh trai say hi đạt được. Bên cạnh việc mang lại những tín hiệu khả quan trong việc phát hành vé, merchandise (mặt hàng đính kèm dành cho người hâm mộ), các concert Anh trai còn là tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp văn hóa, minh chứng cho sự thay đổi trong cách khán giả Việt Nam tiêu thụ các sản phẩm nghệ thuật. Hiệu ứng từ những concert bắt nguồn từ gameshow như Anh trai vượt ngàn chông gai liệu có bền vững? Công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam còn những rào cản nào để đi tới thành công? Dân Việt xin giới thiệu loạt bài về "Cú hích" của công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam để rộng đường dư luận.

Sau concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi diễn ra vào ngày 19/10, các từ khóa liên quan tới hai chương trình này hiện vẫn đang đứng đầu tại những ứng dụng tìm kiếm. Bên cạnh hiệu ứng từ các tiết mục biểu diễn, chia sẻ của nghệ sĩ trên sân khấu, sức nóng còn lan tỏa bởi màn tranh luận, nhận định của người hâm mộ hai bên. Điều này tạo nên sức nóng "kỷ lục", gần như chưa từng có đối với những chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam.

Chưa dừng lại, các concert này được dự đoán sẽ còn tạo nên cơn sốt vào những ngày cuối năm khi tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội. Ngay từ thời điểm này, hàng loạt hội nhóm săn vé đã được lập ra dù BTC chưa ban hành sơ đồ, giá vé, hệt như cách khán giả từng làm với các concert quốc tế khi Blackpink, Westlife đổ bộ Việt Nam. Với giá vé ước tính từ 800.000 đồng đến 8 triệu đồng (tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai), 500.000 đồng đến 10 triệu đồng (tại Anh trai say hi), số tiền thu được cho mỗi concert sẽ lên tới hàng chục tỷ đồng – tạo "cú hích" lớn cho nền công nghiệp biểu diễn vốn đang còn non nớt tại nước ta.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Lý do nào khiến hai concert "Anh trai" tạo được hiệu ứng mạnh mẽ tới vậy?

Là một trong số những nghệ sĩ góp mặt trong concert của Anh trai vượt ngàn chông gai, rapper Hà Lê cho biết đây chính là một trong những show diễn lớn và quy tụ đông đảo khán giả nhất mà anh từng tham gia. Tận mắt chứng kiến sự ủng hộ của hàng chục ngàn người yêu nhạc phía dưới, nam nghệ sĩ cùng các thành viên trong chương trình không khỏi xúc động, mãn nguyện và hứng khởi.

Trò chuyện với PV Dân Việt, Hà Lê cho rằng lý do lớn nhất khiến Anh trai vượt ngàn chông gai nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng là bởi khán giả cảm nhận được nghệ sĩ thực sự yêu thương nhau, tâm huyết, nỗ lực trong việc mang tới những màn trình diễn hay và trọn vẹn: "Chúng tôi đầu tư rất nhiều công sức, thời gian để nghĩ ra ý tưởng, sau đó cùng ê-kíp sản xuất biến ý tưởng đó thành hiện thực. Thành công của gameshow và concert phần nào cho thấy, khi nghệ sĩ nỗ lực và được khán giả chấp nhận, hiệu ứng của một chương trình sẽ vô cùng bùng nổ".

Hà Lê nhận định, khán giả hiện nay rất am hiểu và có sự chọn lọc bởi họ thường đi xem hoặc thưởng thức các concert nước ngoài thông qua hình thức trực tuyến, nếu nhà sản xuất làm "không tới", không hay, họ sẽ không đón nhận: "Sự chuyên nghiệp của ê-kíp sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai giúp nghệ sĩ chúng tôi chỉ cần tập trung vào việc sáng tạo, thăng hoa trên sân khấu. Mỗi bộ phận trong chương trình đều được đảm trách bởi những người giỏi, họ không chỉ tài năng mà còn tâm huyết, có sức lao động bền bỉ.

Khi chứng kiến ai cũng làm việc hơn rất nhiều so với những gì họ được yêu cầu, chúng tôi nhìn nhau và đều tự động mong muốn được cống hiến. Tôi tin ê-kíp của chương trình Anh trai say hi cũng chuyên nghiệp và tài năng như vậy".

Hình ảnh tại concert của "Anh trai say hi". (Ảnh: NSX)

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh – người từng tham gia sản xuất nhiều chương trình giải trí lớn nhận định, điều hấp dẫn nhất ở các concert như Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai chính là sự gắn kết giữa nghệ sĩ và khán giả. "Các show này không chỉ mang lại trải nghiệm âm nhạc đơn thuần mà còn xây dựng được câu chuyện đằng sau mỗi tiết mục, khiến khán giả không chỉ xem mà còn "cảm nhận" một cách sâu sắc. Khả năng kết nối cảm xúc, sự tương tác trực tiếp và những khoảnh khắc đầy cảm xúc trên sân khấu đã tạo nên sức hút lớn" - ông Minh trao đổi với Dân Việt.

Cũng theo ông Minh, từ hiệu ứng của hai concert, có thể thấy yếu tố tiên quyết để tạo nên những thay đổi tích cực trong ngành công nghiệp giải trí là sự "tương tác" giữa nhà sản xuất và khán giả. "Nhà sản xuất cần đảm bảo chất lượng nội dung, dàn dựng chuyên nghiệp và luôn đổi mới để giữ chân khán giả. Đồng thời, chính khán giả cũng là người đặt ra tiêu chuẩn cao hơn qua từng trải nghiệm, khiến các nhà sản xuất phải nâng tầm sản phẩm. Khán giả ngày nay không chỉ đòi hỏi âm nhạc hay, mà còn muốn được thưởng thức một không gian biểu diễn đẳng cấp, một show diễn có chiều sâu giải trí, nghệ thuật".

Trước các concert Anh trai, những đêm diễn từ gameshow của Ca sĩ mặt nạ, Rap Việt cũng từng "cháy vé". Điều này cho thấy khán giả tham gia các concert này phần do hiệu ứng từ các gameshow truyền hình, với sự mới mẻ về cách kết hợp, dàn dựng. Tại đó, người xem không chỉ yêu thích nghệ sĩ thông qua các tiết mục biểu diễn mà còn bởi tính cách, hành vi nghệ sĩ thể hiện trong chương trình. Trên mạng xã hội, không ít khán giả cho biết, họ quyết định tới concert bởi quý mến tài năng, nỗ lực, tính cách hài hước của một nghệ sĩ, dù trước đó nhận thấy những khuyết điểm về giọng hát hay cách trình diễn của người này.

Ảnh từ trái sang: Hà Lê, Đinh Tiến Đạt, Rhymastic, Tiến Luật và Quốc Thiên trên sân khấu chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

"Văn hóa biểu diễn tại Việt Nam đã tiệm cận với chuẩn mực quốc tế"

Hai concert Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút lượng khán giả đông đảo không chỉ là tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp văn hóa, mà còn là một minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong cách khán giả Việt Nam tiếp cận và tiêu thụ các sản phẩm nghệ thuật.

"Điều này cho thấy, nếu chúng ta đầu tư bài bản vào chất lượng nội dung, từ dàn dựng sân khấu, âm nhạc đến trải nghiệm tổng thể của khán giả thì sẽ có sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng. Sự thành công của các concert này không chỉ tạo ra cơ hội kinh tế cho ngành giải trí mà còn khẳng định rằng, văn hóa biểu diễn ở Việt Nam đang ngày càng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Nó cũng góp phần xây dựng niềm tin của khán giả trong nước vào giá trị của nghệ thuật nội địa, đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh và sáng tạo hơn trong ngành công nghiệp văn hóa" - chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định.

Trong khi đó, đánh giá về những cạnh tranh xung quanh hai concert Anh trai, rapper Hà Lê cho rằng, sự đối trọng này cần thiết trong việc thúc đẩy nền công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam: "Giống như trong bóng đá, chúng ta có Messi thì cũng cần có Ronaldo. Hai chương trình chất lượng, cùng tạo hiệu ứng lớn sẽ tạo nên sức bật mạnh mẽ cho thị trường chung.

Với việc tập hợp hơn 60 nghệ sĩ, các concert này đã bao phủ gần như tất cả nhu cầu/thị hiếu của các thế hệ khán giả, đem nét đẹp văn hóa nhiều thế hệ lên sân khấu. Sau hàng chục năm gameshow ra đời tại Việt Nam, với sự tích lũy, phát triển, hoàn thiện theo thời gian, lần đầu chúng ta tạo ra được những đêm diễn mang lại hiệu ứng lớn tới vậy" - anh khẳng định.

(Còn tiếp)

Bài 2: "Cú hích" của công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam: Khán giả sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu "đu idol"