"Dài cổ" chờ sổ đỏ



Ngày 9/3, Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra xác minh thông tin người dân trình báo vụ việc liên quan đến một người nhận tiền làm sổ đỏ cho dân nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Trước đó, 3 người dân gồm ông Hồ Văn Vận, Bùi Văn Thăng và bà Lê Thị Hạnh (cùng trú xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong) có đơn trình báo gửi Công an xã Triệu Vân, Công an huyện Triệu Phong.

Người dân thôn 8 và thôn 9, xã Triệu Vân tập trung để phản ánh với PV Dân Việt sự việc đưa tiền để Phương làm sổ đỏ sau thời gian dài hứa hẹn, Phương vẫn chưa thực hiện đúng cam kết. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo đó, tin lời ông Lê Ngọc Phương (SN 1979, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nên 3 người kể trên đã đưa tiền cho Phương để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở. Phương hứa sẽ làm được, nếu không sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, sau thời gian dài hứa hẹn nhiều lần, Phương vẫn không thực hiện cam kết. Người dân không liên lạc được với Phương.

Ông Vận trình báo đã đưa cho Phương 135 triệu đồng; ông Thăng đưa cho Phương 6 triệu đồng; còn bà Hạnh 10 triệu đồng.

Quá trình xác minh ban đầu, Công an huyện Triệu Phong được biết, cuối 2021 và đầu 2022, Lê Ngọc Phương công tác tại một cơ quan Nhà nước, thuộc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị. Sau đó, Phương đã nghỉ việc. Làm việc với công an, Phương thừa nhận có nhận tiền của các hộ dân để làm sổ đỏ.

Trước đó, nhận tin báo của người dân xã Triệu Vân, PV Dân Việt đã trực tiếp về địa phương tìm hiểu sự việc.

Vợ chồng ông Vận cay đắng, uất ức khi kể về việc đã đưa cho Phương 135 triệu đồng nhưng đến nay chưa nhận được sổ đỏ, hàng tháng phải gánh tiền lãi. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Hồ Văn Vận (SN 1968, thôn 9, xã Triệu Vân) kể, bản thân có nhu cầu chuyển đổi đất vườn sang đất ở. Nghe người dân trong thôn bàn tán Lê Ngọc Phương có khả năng làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chuyển đổi mục đích sử dụng đất… nên ông Vận đã liên lạc với Phương. Sau khi trình bày nguyện vọng, Phương hứa sẽ làm được và yêu cầu ông Vận đưa tiền để làm.

Theo yêu cầu của Phương, ngày 12/6/2022, ông Vận đưa cho Phương 10 triệu đồng với lý do là để làm thủ tục. Sau 10 ngày, ông Vận điện hỏi thì Phương nói chuẩn bị thêm 120 triệu đồng để chuyển đổi mục đích sử dụng 300m2 đất vườn sang đất ở.

Ngày 22/6/2022, ông Vận đưa tiếp cho Phương 120 triệu đồng. Nhận tiền xong, Phương có ghi giấy nhận tiền đưa cho ông Vận rồi nói sau một tuần sẽ có sổ đỏ với 300m2 đất ở.

Giấy viết tay do ông Vận cung cấp cho PV Dân Việt thể hiện nội dung có đề tên Lê Ngọc Phương nhận của ông 135 triệu đồng để làm sổ đỏ. Nếu đến 30/9/2022 không làm được sổ đỏ thì Phương sẽ trả lại tiền cho ông Vận. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Vận đợi một tháng vẫn chưa thấy Phương hồi âm nên điện thoại hỏi. Phương lại yêu cầu ông Vận đưa tiếp 5 triệu đồng để đến UBND xã Triệu Vân ký hồ sơ. Nhận tiền xong, Phương hẹn sau ba ngày sẽ đưa sổ đỏ cho ông Vận. Thế nhưng, đợi mãi ông Vận vẫn không nhận được sổ đỏ.

Theo lời ông Vận, ngày 6/9/2022, khi gặp nhau, Phương viết giấy tay, hứa đến cuối tháng, nếu không làm được sổ đỏ sẽ trả lại tiền. Ông Vận cung cấp cho PV Dân Việt một tờ giấy viết tay có nội dung: "Ngày 6/9/2022, tôi Lê Ngọc Phương, SN 1979, căn cước công dân 045079006…. có nhận tiền làm sổ đỏ của ông Hồ Văn Vận, có nhận tiền 3 lần với 135 triệu đồng.

Hẹn đến ngày 30/9/2022 không xong em gửi tiền lại cho anh. Có nhận 1 sổ gốc. Sổ đất vườn (SH)". Dưới đơn có chữ ký và ghi tên Lê Ngọc Phương. Còn có nội dung: "Người làm chứng gồm Trương Văn Vũ, Hồ Văn Nhân, Phan Văn Chiến cùng chữ ký". Phương hứa là vậy nhưng 2 tháng sau thì bặt vô âm tín.

"Tìm đến nhà thì chỉ gặp bà N.T.H.P. Bà P nói đã ly hôn với Phương và không biết Phương ở đâu" – ông Vận kể.

Từng là viên chức nhà nước

Bà Hoàng Thị Thương (SN 1971, vợ ông Vận) nói trong nước mắt rằng, chồng làm thợ hồ, vợ làm nông, gia đình khó khăn mà mỗi tháng phải xoay xở trả tiền lãi cho số nợ 135 triệu đồng, càng nghĩ càng thấy uất ức.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Manh (SN 1974, trú thôn 9, xã Triệu Vân) kể, ông có mảnh đất khoảng 3.000m2 đang dựng nhà để ở và chăn nuôi nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Khi nghe người trong thôn kháo nhau Phương chuyên làm sổ đỏ nên tháng 3/2022, ông Manh đưa cho Phương 20 triệu đồng để làm.

Phương nói ban đầu sẽ làm sổ đỏ đất vườn, sau đó nếu gia đình có nhu cầu sẽ chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Thế nhưng, cho đến nay Phương vẫn không thực hiện lời hứa với ông Manh, đồng thời mất liên lạc.

Bà Hoàng Thị Chanh đứng trước ngôi nhà, nơi bà có 100m2 đất vườn muốn chuyển sang đất ở. Ảnh: Ngọc Vũ.

Gia đình ông Manh làm nông, có ba người con, cuộc sống khó khăn nên 20 triệu đồng đối với ông là khoản tiền lớn.

Cũng vì tin tưởng nên tháng 6/2022, bà Hoàng Thị Chanh (SN 1960, trú thôn 8, xã Triệu Vân) đưa cho Phương 10 triệu đồng để chuyển đổi 100m2 đất vườn sang đất ở.

Bà Chanh kể trong nỗi uất ức rằng, sau khoảng 2 tháng, Phương điện về cho bà Chanh nói đã có quyết định chuyển đổi đất, yêu cầu bà Chanh đưa 65 triệu đồng để lấy quyết định. Bà Chanh trả lời, trước đây đưa cho Phương 10 triệu đồng không có biên lai. Nay cần phải xem quyết định trước mới giao tiền. Từ đó, Phương bặt vô âm tín.

Không chỉ bà Chanh, ông Vận, ông Manh, bà Hạnh mà còn nhiều người dân ở xã Triệu Vân phản ánh đến PV Dân Việt việc Phương không thực hiện đúng cam kết làm sổ đỏ nhưng cũng không chịu trả tiền, đặc biệt là không thể liên lạc với Phương.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, từ đầu tháng 2/2023 PV Dân Việt đã thông tin đến Công an xã Triệu Vân, Công an huyện Triệu Phong.

PV cũng cố gắng liên lạc qua điện thoại cho Phương nhưng không được. Vợ cũ của Phương thì cho biết, đã ly hôn nên không biết Phương ở đâu.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Anh Tuấn ‑ Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, thuộc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị cho biết, có một người tên Lê Ngọc Phương từng công tác tại đơn vị. Cụ thể, Phương được tuyển dụng viên chức công tác tại Trung tâm vào tháng 12/2016. Khoảng tháng 8/2022, Phương viết đơn xin nghỉ việc và được đồng ý. Xác minh của PV Dân Việt, đúng là Phương và vợ đã ly hôn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Phong tiếp tục xác minh, làm rõ. Qua vụ việc này, Công an Triệu Phong đã phát văn bản đến công an các xã trên địa bàn, đề nghị tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân cảnh giác khi làm các thủ tục liên quan đất đai.