Đà Nẵng cấm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán dân để ứng phó gió mùa Đông Bắc, lũ lụt, ngập úng

Trưa 23/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có công điện về việc ứng phó với gió mùa Đông Bắc, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết tin gió mùa Đông Bắc để chủ động phòng tránh.

Đồng thời, công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét và sạt lở đất và rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt.

Để đảm bảo an toàn trước diễn biến của đợt mưa lũ lần này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng còn đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện, các sở, ngành kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị.

Chủ tịch UBND TP đề nghị cần tổ chức đánh giá các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, chú ý các khu vực đồi núi tại huyện Hòa Vang, bán đảo Sơn Trà và Nam Hải Vân… kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

Sở Giao thông Vận tải và Sở Du lịch TP Đà Nẵng cũng được yêu cầu kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó với sạt lở, ngập lụt tại các tuyến giao thông chính theo phân cấp quản lý, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Công an thành phố thực hiện tổ chức chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường quốc lộ, tổ chức sắp xếp các phương tiện giao thông đang đậu đỗ trên các tuyến quốc lộ đảm bảo an toàn và an ninh.

Đối với các hồ, đập trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn các hồ chứa, đặc biệt lưu ý hai hồ chứa Hòa Trung và Đồng Nghệ...