Đà Nẵng: Mưa to gió lớn, 2 tàu cá bị sóng đánh tan tành

Ngày 18/10, ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến 2 tàu cá của ngư dân neo đậu ở bờ biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) bị sóng đánh tan tành.

2 tàu cá của ngư dân neo đậu ở bờ biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) bị sóng đánh tan tành. Ảnh: D.B

Theo ghi nhận cửa PV, 2 tàu gỗ neo đậu sát nhau bị sóng đánh hư hỏng hoàn toàn. Phần khung sườn, mũi tàu bị gãy đôi. Gỗ, xốp và các vật dụng gãy, vỡ từ 2 con tàu này bị sóng tấp sát vào bờ biển, tạo nên một bãi rác khá lớn. Nhiều đinh sắt gỉ sét lộ thiên trên các thanh ván tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân đi trên bờ biển.

2 tàu cá bị sóng đánh hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: D.B

Theo ông Tâm, 2 tàu cá này do ông Ngô Tấn Nhật người địa phương quản lý. Cả hai neo đậu tại bờ biển từ tháng 9 khi có cơn bão số 5.

"Trong hai tàu cá này có một tàu ông Nhật vừa mua lại nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Trước đó phường đã lập biên bản, yêu cầu ông Nhật đưa 2 tàu đến khu vực khác neo đậu để đảm bảo an toàn nhưng người này nêu lý do tàu bị hư hỏng không thể di chuyển. Hai ngày qua khu vực biển của địa phương có mưa to và gió rất lớn khiến 2 phương tiện này bị sóng đánh hư hỏng. Hiện nay phường đang liên hệ chủ tàu làm việc và dọn dẹp các vật dụng để trả lại mỹ quan cho bãi biển", ông Tâm nói.

Gỗ, xốp và các vật dụng gãy, vỡ từ 2 con tàu này bị sóng tấp sát vào bờ biển. Ảnh: D.B

Cũng theo Chủ tịch phường Xuân Hà, hiện phường đã báo cáo lên quận nhằm có phương án hỗ trợ phần nào cho ngư dân.