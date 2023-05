Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, ghi nhận nhiều đổi mới

Hoa chúc mừng Đại hội là… ủng hộ Quỹ "Mái ấm nông dân"

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang được tổ chức thành công trong tháng 2/2023 vừa qua với nhiều hoạt động đổi mới.

Ông Đỗ Văn Kiên – Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yên Sơn cho biết: "Hội Nông dân thị trấn rất vinh dự được chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở của huyện Yên Sơn. Chúng tôi thực hiện đúng trình tự các bước, quy trình tổ chức đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Xã Liên Hà là cơ sở Hội được Hội ND TP.Hà Nội, Hội ND huyện Đông Anh chọn tổ chức Đại hội điểm. Ảnh: T.H

"Các hoạt động thiết thực trên đã tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh" . Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội

Tại đại hội, chúng tôi đã phối hợp các cơ quan Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT, Bảo hiểm Xã hội huyện và các HTX trên địa bàn huyện tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm ưu việt của đơn vị. Đây cũng là một trong những kênh kết nối, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của hội viên nông dân đến với người tiêu dùng. Một đổi mới nữa là đại hội thực hiện đại biểu không chúc mừng hoa và thực hiện đóng góp vào Quỹ "Mái ấm nông dân". Kết quả, đại hội đã thu được trên 18 triệu đồng".

Bà Đỗ Hồng Hạ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cho biết: Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân. Thời gian qua, Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đến các cấp Hội; qua đó các đơn vị đã kịp thời triển khai, chỉ đạo Đại hội điểm Hội ND cấp cơ sở thành công, đúng quy định và tiến độ, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Đại hội Hội ND cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 3/2023.

Theo bà Đỗ Hồng Hạ, Đại hội Hội ND cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tại Đại hội Hội ND cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản, cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về vốn, phát triển du lịch của tỉnh; tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, vật tư nông nghiệp; xử lý rác thải; trưng bày các pa nô ảnh, phóng sự về các hoạt động của Hội và phong trào nông dân, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ...

Ở một số cơ sở Hội, đại hội thay chúc mừng hoa bằng việc đóng góp Quỹ "Mái ấm nông dân", giúp đỡ làm nhà cho hộ hội viên nghèo.

Chú trọng chất lượng công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở

Các đại biểu ủng hộ “Quỹ mái ấm nông dân” tại Đại hội đại biểu Hội ND thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: H.N

Tại TP.Hà Nội đến hết tháng 3/2023, 100% cơ sở Hội ND đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, đảm bảo tiến độ về thời gian so với kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: "Điều đáng ghi nhận là các đơn vị đã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội có tính khái quát cao, chất lượng được nâng lên, nêu bật những kết quả đạt được của hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, có số liệu minh họa cụ thể, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức hội trong tình hình mới. Công tác bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định điều lệ Hội".

Điểm nổi bật nữa là các đơn vị Hội ND cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức, phát động các phong trào thi đua, các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Hội ND cơ sở như: Trưng bày hình ảnh hoạt động của Hội, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương tại nơi diễn ra đại hội, xây dựng tuyến đường nở hoa, chỉnh trang nhà văn hóa, thể thao ở cơ sở, ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp.

"Các hoạt động thiết thực trên đã tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Hội ND các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh" - bà Hoa nhấn mạnh.

Đông Anh là huyện đầu tiên của TP.Hà Nội hoàn thành việc tổ chức thành công Đại hội Hội ND cấp cơ sở. Chủ tịch Hội ND huyện Đông Anh - Ngô Văn Lệ cho biết: Từ ngày 3/1/2023 đến ngày 28/2/2023, tất cả 23/23 (100%) Hội ND các xã đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Hội ND huyện Đông Anh là đơn vị vinh dự được Ban Thường vụ Hội ND TP.Hà Nội lựa chọn là Đại hội điểm cấp huyện. Trong 2 ngày 6 – 7/4 vừa qua, Đại hội đại biểu Hội ND huyện Đông Anh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Theo ông Ngô Văn Lệ: Trong nhiệm 2023 - 2028, huyện Đông Anh chú trọng đến chất lượng nhân sự, nhất là nhân sự chủ chốt để đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác… Đồng thời, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.

"Do làm tốt quy trình nhân sự và chuẩn bị đại hội chu đáo nên Đại hội đại biểu Hội ND cấp cơ sở và cấp huyện trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt đều trúng cử với số phiếu rất cao"- Chủ tịch Hội ND huyện Đông Anh cho biết.

Cụ thể: Về nhân sự đại hội đảm bảo theo đúng các đề án: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND các xã, Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, tỷ lệ phiếu bầu cao, tỷ lệ phiếu bầu uỷ viên Ban Chấp hành bình quân đạt 96%. 100% các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.